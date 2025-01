¿Solución o trampa? El debate sobre las incompatibilidades en la sanidad pública

Dos preguntas: ¿hay falta de profesionales sanitarios?, ¿queremos fidelizar a los médicos jóvenes en nuestra sanidad pública? Ambas, a priori de fácil respuesta, esconden tras la última polémica sucedida por la reciente propuesta del Estatuto Marco, unas respuestas que no parecen tan evidentes. Si leemos lo que este borrador expone se pretende establecer una incompatibilidad profesional para médicos jóvenes durante los primeros cinco años tras finalizar el MIR, hecho que ha encendido un debate en el ámbito sanitario.

Según esta normativa, los médicos jóvenes deberán elegir entre trabajar en el sector público o en el privado, excluyendo la posibilidad de compaginar ambos. Este planteamiento, bajo el pretexto de abordar el déficit de profesionales en el sistema público, plantea serias dudas tanto éticas como prácticas. Imponer restricciones a los médicos no es la solución más efectiva ni sostenible. Estudios y experiencias internacionales han demostrado que las políticas de retención forzosa tienden a ser contraproducentes, generando estrés, insatisfacción laboral y, en muchos casos, incentivando la migración de los profesionales hacia países o sectores con menos restricciones.

El informe de la European Junior Doctors «De la obligación a la Motivación», presentado en la OMC en julio de 2024, resalta que estas prácticas contravienen principios básicos de libertad profesional y movilidad establecidos por la Unión Europea, como la Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales. En éste se muestra que no existen evidencias contundentes de que medidas coercitivas como éstas sean efectivas para paliar el déficit de médicos en el sector público a largo plazo.

Entonces, si realmente esta medida no tiene como objetivo mitigar el déficit de profesionales, ¿cuál es el verdadero objetivo de la misma? Si el objetivo es realmente garantizar la cobertura en áreas desatendidas, existen alternativas más prometedoras y menos conflictivas. Países como Lituania y Estonia han implementado incentivos financieros, condiciones laborales atractivas y programas de mentoría como estrategias para retener médicos jóvenes en zonas rurales o desfavorecidas. En España, algunas regiones han comenzado a explorar soluciones similares, como ofrecer contratos a largo plazo y horarios flexibles para hacer que las áreas de difícil cobertura sean más atractivas.

Desde un punto de vista ético, imponer restricciones laborales a médicos jóvenes tras años de formación intensiva y costosa es, como mínimo, discutible. Esta medida puede ser percibida como una sanción en lugar de un apoyo, desincentivando el compromiso con el sistema público. En términos legales, estas iniciativas podrían enfrentar desafíos al contradecir normativas europeas sobre libre circulación y no discriminación en el empleo. Incluso, podrían calificarse como una forma de trabajo forzoso, según definiciones de la Organización Internacional del Trabajo.

El problema de fondo no radica en la movilidad entre sectores, sino en la dificultad del sistema público para ofrecer condiciones laborales dignas, oportunidades de desarrollo y calidad del entorno profesional. Si la propuesta busca «retener» talento, debería enfocarse en crear un ecosistema sanitario público que motive, no que obligue. El debate sobre la incompatibilidad en el sector sanitario exige una revisión profunda y fundamentada del funcionamiento del sistema sanitario. Si bien la intención de paliar el déficit es legítima, los medios empleados deben respetar los principios de libertad profesional, justicia y efectividad.

Es por tanto responsabilidad de los decisores políticos diseñar un sistema que no solo atienda necesidades inmediatas, sino que también garantice la sostenibilidad y calidad a largo plazo. La pregunta no debería ser si un médico debe trabajar en lo público o en lo privado, sino cómo hacer que el sistema público sea atractivo para que la elección sea natural. El futuro del sistema sanitario depende de medidas integrales, basadas en la evidencia y centradas en las personas. Porque, como médicos jóvenes, no buscamos evitar responsabilidades, sino ejercerlas en un entorno que valore nuestra dedicación y esfuerzo.