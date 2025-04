¿Tienes esta marca blanca en las uñas? Un genetista de Harvard dice que podría revelar cuánto vivirás

Tus uñas podrían decir más sobre tu salud de lo que imaginas. Según el Dr. David Sinclair, reconocido genetista de la Universidad de Harvard, una pequeña marca en la base de cada uña —conocida como lúnula— podría estar relacionada con tu longevidad y bienestar general.

¿Qué es la lúnula?

La lúnula es esa media luna blanquecina que aparece justo en la base de algunas uñas. Aunque puede pasar desapercibida, Sinclair asegura que su presencia (o ausencia) puede ser un indicador sutil de cómo está funcionando tu cuerpo a nivel celular. “La falta de lúnula se ve más en personas mayores o con enfermedades crónicas”, explica el experto, quien lleva años estudiando los mecanismos del envejecimiento.

¿Debes preocuparte si no la ves?

No necesariamente. El doctor Sinclair aclara que no tener lúnulas visibles no es, por sí solo, señal de enfermedad. Sin embargo, si desaparecen repentinamente o van acompañadas de otros síntomas —como fatiga, debilidad o cambios hormonales—, es recomendable consultar con un médico.

¿Por qué podrían estar relacionadas con la longevidad?

Según el genetista, estas estructuras están vinculadas a la regeneración celular. Cuando el cuerpo envejece o tiene deficiencias nutricionales o metabólicas, esa capacidad regenerativa se reduce, y eso puede reflejarse también en nuestras uñas.

Cuidado de las manos y uñas. Agencia AP

Cómo mejorar tu salud desde ahora

Más allá de la lúnula, Sinclair insiste en que la longevidad depende de nuestros hábitos diarios:

Alimentación equilibrada

Ejercicio físico regular

Gestión del estrés

Dormir bien

Evitar el alcohol y el tabaco

Observar detalles como la lúnula es solo una pista más, pero puede motivarte a prestar más atención a tu cuerpo.

¿Qué dice la ciencia sobre las uñas y el envejecimiento?

“Pequeños cambios sostenidos a lo largo del tiempo son la verdadera clave de una vida larga y saludable”, asegura.

Estudios publicados en The Journal of Gerontology y otras revistas médicas han observado que los tejidos con alta renovación celular, como las uñas y el cabello, pueden reflejar deficiencias metabólicas o signos tempranos de enfermedades. La velocidad de crecimiento de las uñas tiende a disminuir con la edad, y su estructura puede alterarse ante problemas tiroideos, deficiencias vitamínicas (como B12 o hierro) o trastornos cardiovasculares.

Además, en medicina china y ayurvédica, las uñas también han sido observadas como indicadores del estado del hígado, los riñones y el sistema digestivo, lo que refuerza su valor como marcador de salud integral.