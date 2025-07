Soy una estadounidense viviendo en España y estas son cinco cosas que no sabía que existían: “Estoy obsesionada”

España y Estados Unidos son dos polos opuestos en muchos aspectos culturales, sociales y de toda índole. Descubrir las costumbres y estilo de vida de aquellos al otro lado del Océano Atlántico siempre sorprende pese a que debido a los medios de comunicación y a las redes sociales cada vez se conozcan más detalles. La sorpresa tiene lugar en ambos sentidos ya que muchos de ellos simplemente alucinan al llegar a nuestro país.

Se ven sorprendidos hasta por las temperaturas, como le pasó a Betty: "Amo España, es increíble, pero hace tanto calor que literalmente no puedo salir de mi casa de las dos de la tarde hasta las seis de la tarde". Otros van a aspectos más concretos, pero igual de llamativos. Este es el caso de Kristi, una estadounidense que vive en España y sorprendió con un vídeo que describe así: "Soy una estadounidense viviendo en España y estas son cinco cosas españolas que no sabía que existían".

Las cinco cosas españolas que sorprenden a una estadounidense

Kristi quiso dar más detalles sobre su situación y en la descripción explicó su vida en España: "Soy una guiri de los Estados Unidos y vivo en Andalucía, España y estoy aprendiendo español. Estaba enseñando inglés y ahora estoy trabajando como au pair. He estado aprendiendo mucho sobre la cultura española y me encanta". Una vez completada la contextualización, comienza a enumerar las cosas que la sorprenden.

Lo primero que le llama la atención es un habitual gesto con la mano, que consiste en moverla abierta una y otra vez simulando un 'madre mía'. Alucina con la cantidad de usos: "Me encanta porque mola para tantas cosas...". Pone varios ejemplos: "¿Has escuchado lo que le pasó a María?". La respuesta que hace es un "¡qué fuerte!" mientras mueve la mano. De igual manera sucede en respuesta a otras situaciones como: "¿Fuiste al nuevo restaurante? ¿Qué tal te fue?". La respuesta que acompaña al gesto en este caso es un "Buah..."

Devoción por el pádel

La segunda cosa que le sorprende está muy alejada de la anterior y es un deporte como el pádel. Lo describe así: "Amigos, me encanta. Nunca había jugado en Estados Unidos porque allí no tenemos y estoy obsesionada". Explica que hay un deporte parecido llamado "pickeball". Incluso valora su nivel: "Llevo unos meses jugando al pádel y pienso que juego muy bien aunque Playtomic (una app de búsqueda de partidos y alquiler de pistas) no piensa igual. ¿Alguien quiere jugar conmigo?".

La comida, un manjar

También está maravillada con una comida, pero su alimento estrella no es uno de las típicos sino el melón. Muestra su devoción: "¡Buah!". Explica el alimento similar que se puede encontrar en Estados Unidos: "Tenemos nuestro propio melón verde que se llama 'honeydew', pero no tiene nada que ver con vuestro melón". "Es algo diferente", concluye sobre el melón, del que le gusta hasta el nombre completo.

Tras el melón va a otra comida, esta sí especialmente típica y que se puede combinar con el melón, el jamón. "Cuando me mudé a España no me gustaba ningún producto del cerdo. Me daba asco, no tenía ganas de probar una tostada con jamón, pero cuando probé el jamón de aquí me cambió la vida", confiesa. También recuerda un alimento típico de allí que se come de manera similar: "Teníamos el 'lebanon bologna' que cuando era niña a mi madre le encantaba ponerlo en nuestros bocadillos. Asquerosísimo".

Marcada por 'Aquí no hay quien viva'

El último aspecto que le llama la atención de España es una de sus series históricas, concretamente 'Aquí no hay quien viva'. "Mucha gente me dijo que tenía que verla", afirma. "Estoy acabando la primera temporada y estoy enamorada de esa serie". Incluso reproduce una de las frases más típicas: "Un poquito de por favor". También desvela sus personajes favoritos: "Marisa y Vicenta, me encantaría conocerlas, o a Doña Concha". Recomienda una serie del estilo en inglés: "Creo que te gustaría 'Arrested Development".