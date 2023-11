Es una costumbre como la de lavarme los dientes, tomar notas, tener siempre a mano un cuadernito, una servilleta de papel o esos pequeños blocs que siempre hay en las mesas de noche de los hoteles, y una herramienta para escribir, lápiz, rotulador, bolígrafo o cualquier cosa con la que se pueda dibujar una palabra, porque la memoria es siempre frágil y si queremos repetir un pensamiento horas más tarde de que se haya producido, es muy frecuente que tengamos dificultades para articularlo aunque empleemos trucos, que los hay y muy variados. Ayer pensaba, ¿es la esperanza una droga que debamos dejar o es lo único que nos mantiene vivos? O quizá debamos aplicarnos el pesimismo a diario como la crema hidratante, porque si no cómo sales adelante cuando la realidad hace tambalear tus ideales y el amor no lo puede todo como tú esperas. Quizá hay algo de dañino en la fe. También sería necesario un plan de pensiones emocional cuando hay cosas por las que no merece la pena apostar, si bien cuando se aspira a que te toque el Gordo en el futuro, hay que apostar en el presente. Hace falta una vida entera para averiguar todas estas cosas y los libros de autoayuda son recursos para mediocres que debemos despreciar; es mucho mejor activar la intuición y saber leer entre líneas, sin perder de vista que lo que nos falta, minimiza lo que tenemos. Hay quienes tienen una carrera de éxito o una relación satisfactoria, pero pocos son los que pueden presumir de hallarse en posesión de las dos cosas, si bien fracasar o cometer un error enorme, es mejor que no haberlo intentado. A veces nos juntamos con personas que deberían llevar manual de uso para mantener el contacto, la relación y hasta la convivencia porque la vida es demasiado corta para ser mezquina y malgastamos el tiempo, cuando de tiempo está hecha. Todo en nosotros es irrecuperable y cada problema y frustración a la que nos enfrentamos con realismo y tratamos de una forma organizada nos proporciona experiencia y seguridad con las que aumentar nuestra capacidad para resolver problemas. Asumamos, pues, el día que nace en el momento en que el alba nos saluda.