Un joven se quita un tatuaje con un rallador de queso

Un joven argentino de 21 años se hizo un tatuaje en el antebrazo y a las dos semanas decidió eliminarlo puesto que quería entrar en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Para ello recurrió a un rallador de queso que dejó su piel en carne viva. La historia fue compartida en Twitter por su amigo Matías Costa, quien publicó cuatro imágenes al tiempo que añadía: “Un amigo se tatuo y como no le gusto el tatuaje se lo saco con un rayador de queso. Si un rayador de queso”

Un amigo se tatuó y como no le gusto el tatuaje se lo saco con un rayador de queso. Si un rayador de queso pic.twitter.com/1tHObPVvaq

Su historia se viralizó rápidamente, solo en la cuenta de su amigo llegó a tener 12 mil retuits y 60 mil likes. Según informa Infobae el joven declaró que al margen de querer entrar en la Policía “El otro motivo sí tuvo que ver con lo estético. Entonces busqué en YouTube maneras de borrarlo. Primero probé con una piedra pómez, pero no obtuve resultados. Entonces continué con el rallador. Me dolió y sangró muchísimo. Tenía que vendármelo constantemente y colocarle desinfectante y antiséptico. A la semana fuí al hospital y me dieron la vacuna antitetánica”