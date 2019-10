De no parar de moverse a sufrir una parálisis permanente. Eso es lo que sufren los afectados por la mielitis flácida aguda (MFA o AFM en inglés), una enfermedad similar a la polio. Ahora, una investigación llevada a cabo por un equipo de investigadores de la Universidad de California en San Francisco ha detectado por primera vez signos claros del enterovirus en el sistema nervioso de pacientes diagnosticados con esta enfermedad. Se trata de la evidencia más sólida hasta la fecha de que la MFA es viral: está causada por un enterovirus que invade y deteriora el sistema nervioso central, según el estudio publicado hoy en la revista científica “Nature Medicine”. Los investigadores recuerdan que esta enfermedad que se documentó por primera vez en 2012 comienza con síntomas similares al resfriado, después se produce debilidad en las extremidades y parálisis en cuestión de días. Desde entonces se han producido brotes de MFA cada dos años, con más de 500 casos confirmados hasta la fecha, como Marcos (https://marcosdejager.home.blog), un pequeño de solo ocho años al que le diagnosticaron mielitis flácida aguda hace un año y que necesita mucha rehabilitación para tratar de recuperar su movilidad.

Pero hasta ahora no se había identificado la causa. Una evidencia creciente implicaba a las cepas D69 y A71 del virus. Los estudios de laboratorio encontraron que estas cepas causaban parálisis en ratones. Sin embargo, muchos expertos se mostraron escépticos respecto a la hipótesis de que el causante fuera el enterovirus y propusieron entonces que la mielitis flácida aguda era un trastorno autoinmune o que estaba causada por algún otro virus aún no descubierto, ya que la evidencia que vinculaba el virus con esta enfermedad era, según ellos, circunstancial, dado que no se detectaba el virus en el 98% de los pacientes con mielitis flácida aguda a los que se les había hecho una prueba de líquido cefalorraquídeo.

“La gente estaba obsesionada con el hecho de que los enterovirus rara vez se detectaban en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes con AFM. Querían saber cómo alguien podría tener síntomas neurológicos sin virus detectables en su sistema nervioso central", dijo Michael Wilson, MD, profesor asociado de neurología, miembro del Instituto de Neurociencias de la UCSF Weill y autor principal del nuevo estudio. "Si pudiéramos detectar algo específico de un virus en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes con AFM, nos sentiríamos más seguros al afirmar que los síntomas neurológicos de la enfermedad están mediados por un virus", añadió.

El grupo primero buscó el virus directamente en el líquido cefalorraquídeo utilizando para ello tecnologías avanzadas de secuenciación profunda, pero este tipo de detección directa del virus falló, tal y como había sucedido anteriormente. Por lo tanto, para encontrar evidencia del virus “perdido”, Wilson y sus colaboradores, los investigadores del Chan Zuckerberg Biohub, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Departamento de Salud Pública de California, la Universidad de Colorado, el Boston Children's Hospital y la Universidad de Ottawa: utilizó una versión mejorada de una herramienta de búsqueda de virus llamada VirScan, desarrollada por primera vez en la Facultad de Medicina de Harvard en el laboratorio de Stephen J. Elledge, PhD.

VirScan es una versión personalizada de una técnica ganadora del Premio Nobel, que permite analizar de forma pormenorizada los anticuerpos virales presentes en la sangre de una persona para tratar así de descubrir a qué virus ha estado esa persona expuesta a lo largo de su vida. Pues bien, esta tecnología permitió al equipo de Wilson investigar el líquido cefalorraquídeo de pacientes con AFM en busca de signos de una respuesta inmune contra enterovirus y miles de otros virus simultáneamente .

"Cuando hay una infección en la médula espinal, las células inmunitarias productoras de anticuerpos viajan allí y producen más anticuerpos. Creemos que encontrar anticuerpos contra el enterovirus en el líquido cefalorraquídeo de pacientes con AFM significa que el virus realmente va a la médula espinal. Esto nos ayuda a decir que la culpa es de estos virus ", dijo Ryan Schubert, MD, miembro clínico del Departamento de Neurología de la UCSF, miembro del Laboratorio de Wilson y autor principal del nuevo estudio.

Los investigadores crearon bibliotecas moleculares que consisten en casi 500.000 pequeños trozos de cada proteína que se encuentra en los más de 3.000 virus que se sabe que infectan a los vertebrados (incluidos los humanos), así como a aquellos que infectan a los mosquitos y las garrapatas (un esfuerzo para descartar la transmisión de enfermedades a través de sus picaduras) . Luego expusieron estas bibliotecas moleculares al líquido cefalorraquídeo obtenido de 42 niños con AFM y, como control, 58 que fueron diagnosticados con otras enfermedades neurológicas. Cualquier fragmento de proteína viral que reaccione de forma cruzada con cualquier anticuerpo presente en el líquido cefalorraquídeo proporcionaría evidencia de una infección viral en el sistema nervioso central.

Se encontraron anticuerpos contra el enterovirus en el líquido cefalorraquídeo de casi el 70 por ciento de los pacientes con AFM; Menos del 7 por ciento de los pacientes sin AFM dieron positivo para estos anticuerpos. Además, debido a que el líquido cefalorraquídeo de pacientes con AFM no contenía anticuerpos contra ningún otro virus, cualquier otro virus conocido podría eliminarse como posible culpable. Estos resultados se confirmaron utilizando técnicas de laboratorio más convencionales.

"La fuerza de este estudio no es solo lo que se encontró, sino también lo que no se encontró", dijo Joe DeRisi, PhD, profesor de bioquímica y biofísica en la UCSF, copresidente del Chan Zuckerberg Biohub y coautor del estudio. nuevo estudio "Los anticuerpos contra enterovirus fueron los únicos enriquecidos en pacientes con AFM. Ninguna otra familia viral mostró niveles elevados de anticuerpos".

Preguntas que siguen sin respuesta

Aunque el estudio proporciona la evidencia más sólida hasta ahora de que los enterovirus causan AFM, muchas preguntas sobre AFM y estos virus permanecen sin respuesta. Por ejemplo, aunque las cepas de enterovirus que causan AFM (EV-D68 y EV-A71) se identificaron hace décadas, solo recientemente parecieron haber adquirido la capacidad de causar parálisis, siendo la cepa D68 en particular la responsable de los casos de AFM más graves.

"Presumiblemente hay cambios que están causando que el virus sea más neurovirulento, pero nadie sabe con certeza cuáles son", dijo Schubert. "Debido a que el virus se encuentra en cantidades tan bajas, en todo caso, es difícil concentrarse en las diferencias entre un virus A71 que causa la enfermedad de manos, pies y boca y uno que causa AFM".

Además, debido a que los enterovirus son extremadamente comunes, los científicos todavía están tratando de entender por qué menos del 1 por ciento de los niños infectados tienen AFM, y también están tratando de entender por qué los niños son los únicos afectados. "No sabemos con certeza por qué los niños sufren parálisis y los adultos no", dijo Schubert. "La idea es que los niños pequeños tienen una baja inmunidad al virus y que ésta aumenta a medida que crecen, por lo que vemos los efectos más graves en niños de alrededor de dos años. Pero se necesita más trabajo para comprender la AFM".

Para el coautora del estudio, Riley Bove, MD, responder a estas preguntas no resueltas es una misión profundamente personal. Bove, profesor asistente de neurología y miembro del Instituto de Neurociencias Weill de la UCSF, es la madre de un niño que fue diagnosticado con AFM.

En el verano de 2014, toda la familia de Bove contrajo lo que parecía ser un resfriado severo. Todos se recuperaron excepto el hijo de Bove, que entonces tenía cuatro años. Apenas unos días después del inicio de los síntomas parecidos al resfriado, comenzó a experimentar dificultad para respirar. Pronto, quedó paralizado de pies a cabeza y tuvo problemas para respirar solo.

Hoy, el hijo de Bove es un niño de nueve años y aunque se encuentra bien, ella dice que los efectos físicos y emocionales de AFM estarán con él el resto de su vida. "Para cada familia con un niño diagnosticado con AFM, las consecuencias a largo plazo de la enfermedad siguen siendo el problema principal", dijo.

Bove espera que el nuevo estudio conduzca a un consenso científico sobre el enterovirus como la causa de AFM, ya que éste es un paso clave en el camino hacia mejores diagnósticos y el desarrollo de una vacuna para la enfermedad.

"La educación en salud pública es importante, pero no es suficiente para prevenir la AFM", dijo Bove. "El virus es demasiado común para evitarlo. Una vacuna es la única forma de prevenir la enfermedad de manera significativa".

Por ahora, no hay forma de prevenir o tratar la AFM. Pero si sigue el patrón bienal establecido por primera vez después del brote de 2012, los casos de AFM pueden aumentar nuevamente el próximo año. "Todos estamos conteniendo la respiración para 2020", concluyó Schubert.

