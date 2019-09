Una joven británica se queda ciega tras meterse al mar con lentillas

Unas vacaciones en Malta se convirtieron en una auténtica pesadilla para Miyako Aiko-Murray, una estudiante británica de 20 años. La joven se quedó ciega por una fuerte infección ocular que le provocó la pérdida de visión y que desarrolló después de meterse al mar con las lentillas puestas.

Miyako, natural de Londres, se encontraba de viaje con su familia en la isla a finales de 2018 cuando decidió meterse al mar. El impacto de una ola le destrozó la vida. Comenzó a sufrir migrañas y un dolor como “si tuviera metal en los ojos”.

Cada vez que acudía al médico, los especialistas le restaban importancia a la dolencia de la joven y le daban algún tratamiento, pero no analizaban a fondo lo que le sucedía a a Miyako. “Cuando fui al médico no investigaron lo que me pasaba. Me mandaban a casa a los cinco minutos”, lamenta la estudiante en declaraciones al diario británico ‘Metro’.