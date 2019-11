«Una "tablet" nunca reemplazará a los docentes»

María Jesús García-Alarilla es de esa generación que para apagar el fuego de la duda buscaba respuesta a sus preguntas en una enciclopedia. «Si no aparecía en la Espasa, consultaba a mis padres», recuerda. Ahora, es madre de dos niñas, una de cinco años y otra de seis. Ya van con el «iPad» a clase. «Creíamos que la tecnología iba a ser la bomba, y su impacto ha sido mayor; lo ha hecho hasta siete veces con más fuerza», afirma. Además, la gerente de la Fundación para el Conocimiento Madri+d, que también es jurista, alertó que «ha entrado antes el hecho que el derecho». Argumentó que, a través de la tecnología, los niños acceden a «cosas maravillosas», pero hay otras que no lo son. Cree que puede llegar a «magnificar» el «bullying» o amilanar algunas mentes. Ése es, por ejemplo, el efecto que puede ocasionar el uso de correctores automáticos, ya que, en su opinión, podrían hacer que los alumnos le diesen menos importancia a la asimilación de las normas ortográficas. «Es necesario preguntarse qué queremos para nuestros hijos: ¿que estén actualizados o que hagan un buen uso de las tecnologías?», se preguntó. La respuesta es «ambas».

Así se expresó en mesa redonda que, bajo el título «Humanizar la utilización de las tecnologías en el aprendizaje», se celebró en la sede de LA RAZÓN. Insistió en que «el papel del profesorado no lo puede desempeñar una “tablet”». También participaron David Alonso, director del área de Empresas de Samsung España; Arturo Cavanna, director de Transformación digital del grupo Edelvives; Belén Gancedo, directora de Educación de Microsoft en España; José Luis Fernández, jefe del área de Experimentación en el Aula del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (Intef), la unidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte responsable de la integración de las TIC en las etapas educativas no universitarias, y Lola González, directora de todas las ferias integradas en la Semana de la Educación, incluida SIMO Educación, el salón internacional de tecnología e innovación educativa que se celebrará desde mañana hasta el 7 de este mes en Ifema.

SIMO Educación existe porque «en el momento de su creación se constató una necesidad del profesorado», indicó su directora. Son varios los agentes que intervienen en las etapas formativas y que pertenecen a la comunidad educativa: el alumnado, las familias y los docentes. «No hay que perder de vista a estos últimos como protagonistas del proceso de innovación educativa, y acompañarlos de manera adecuada», sostuvo. Los profesores «están muy estresados porque consideran que sus alumnos saben mucho más que ellos respecto al manejo de la tecnología y están perdidos en la forma en que deben integrarla en clase». Los menores navegan hoy con fluidez por la red porque, al contrario que sus educadores, han nacido con ella. Desde muy pequeños, las familias les proporcionan juguetes inteligentes, consolas, gafas de realidad virtual, móviles, tabletas... La tecnología ocupa un lugar central en sus vidas, y se hace omnipresente según van creciendo.

¿Qué pueden hacer los docentes cuando un 16,40% de los niños españoles de menos de 10 años ya tiene móvil? ¿Cómo hacemos que la incorporación de la tecnología en el aula no distraiga de lo primordial? ¿Cómo persuadimos de que un ordenador no es un profesor? «Nunca se le va a desterrar», aseguró González: «El profesor humaniza la tecnología». Ella, que se confesó una «apasionada de las TIC», cree que pueden aportar mucho a las clases si se utilizan correctamente. El futuro, apostilló, «pasa por la digitalización». No hay vuelta atrás y, por tanto, alumnos, enseñantes y familias «requieren más formación».

Los padres pueden acceder ya a las notas de sus hijos a través del móvil, los profesores manejan plataformas para trasladar los contenidos de las asignaturas y poner calificaciones, pero «no nos tenemos que quedar solo en el aparataje, sino que debemos fomentar una mayor relación entre las personas», reclamó González. «Hay que alcanzar un compromiso global del uso ético de la tecnología con industrias, gobiernos, instituciones y grandes empresas».

Lo tecnológico se ha impuesto. «Muchas veces ha sido basándose en los “cacharros”, sin contar con el profesorado», advirtió Cavanna. En ocasiones, «genera rechazo e inseguridad en los docentes» porque se ha fomentado una «tecnología de consumo y no de utilidad». Los niños saben «googlear» y subir fotos a la red, pero no formatear un ordenador o eliminar virus informáticos. Son los docentes quienes pueden ayudarles a «sacarle el jugo y no el juego» a los dispositivos. Para lograrlo, la formación es «clave en las universidades, sobre todo en los grados de Magisterio, en los que todavía no se aplica la tecnología».