La UE unificará las penas máximas por violación a un mínimo de 8 años para evitar leyes como 'sólo sí es sí'

La directiva europea de violencia contra las mujeres pretende unificar las penas máximas por violación a un mínimo de 8 años en los 27 estados miembros de la Unión Europea. El Parlamento Europeo votará los próximos 26 y 27 de junio en la Comisión de Derechos de las Mujeres la nueva normativa que obligará a que las penas máximas por el delito de violación sean al menos de 8 años, dejando las penas mínimas a criterio de cada Estado miembro, con el objetivo de evitar castigos considerados demasiado leves, rebajas de condenas y excarcelaciones como las ocurridas en España a raíz de la 'Ley de garantía integral de la libertad sexual', conocida como 'Ley del sólo sí es sí'. Si existen agravantes, las penas máximas por violación deberán ser como mínimo de 10 años.

Las nuevas normas europeas en relación a la violencia machista pretenden dar forma a la propuesta que la Comisión Europea realizó el 8 de marzo del año pasado para combatir la violencia machista, que afecta a una de cada tres mujeres de la Unión Europea, apuntan los datos recogidos por la UE en 2014. El texto propuesto por la Comisión Europea ha recibido más de 1.800 enmiendas pretende tipificar nuevos eurodelitos y que los 27 países de la UE den pasos adelante para adaptarse al Convenio de Estambul, que la Eurocámara ratificó el pasado 10 de mayo y España en 2009, y pongan en marcha instrumentos legislativos eficaces en materia de prevención, protección y ayuda a las víctimas de violencia de género.

El texto pone el foco en el consentimiento para que los países miembros regulen el delito de violación de tal forma que "el consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona considerado en el contexto de las condiciones circundantes". La eurodiputada del Partido Popular, Rosa Estarás, ha indicado que estas medidas "era un tema prioritario" ya que la UE quería determinar la "importancia" de estos delitos y que "no suceda lo que pasó con el sí es sí", en referencia a las 1.079 rebajas de penas a agresores sexuales y más de 100 excarcelaciones, según el último recuento oficial del pasado 1 de mayo. "El principal problema para regular estos delitos en toda la UE era la base jurídica", ha explicado Estarás este lunes en la oficina del Parlamento Europeo en Madrid. La europarlamentaria ha detallado que "la base jurídica para esta directiva la tenemos en el Tratado de Funcionamiento en los artículos 83.1 y 82.2 que dicen que debe hacer cooperación judicial para los temas transfronterizos".

Además de unificar las penas por violación y poner el énfasis en el consentimiento, la nueva directa propuesta tipificará la ciberviolencia, el ciberacoso, la difusión no consentida de imágenes íntimas, la incitación a la violencia y al odio contra las mujeres por medios cibernéticos y la mutilación genital femenina. La directiva propone que se unifiquen las penas por ciberacoso con penas máximas no inferiores a 2 años y un plazo para la prescripción de mínimo 7 años.

La eurodiputada del PSOE, Lina Gálvez, ha lamentado la falta de coordinación en la UE en relación a la violencia contras las mujeres: "No tenemos una fotografía homogénea. Hay países donde la violencia de género no está regulada. Todavía no han ratificado el Convenio de Estambul 16 países de la UE". Gálvez ha explicado que la nueva directiva es un paso más para "transforma una realidad" y ha recordado las 1.205 mujeres asesinadas en España por su pareja o expareja: "Nunca deberíamos olvidarlas".