Valencia, capital mundial de una gran reflexión sobre María

«En terres valencianes la fe per vos no mor» (En tierras valencianas, la fe por vos no muere). El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, citaba el pasado viernes este fragmento del Himno de la Coronación de la Virgen de los Desamparados para hacer una oportuna reflexión: “Se trata de una fe viva, una fe que actúa por la caridad, que al fin y al cabo es la fe que lleva a la salvación”.

Las palabras del pastor de la Archidiócesis de Valencia, la segunda más grande de España en número de habitantes, se escucharon en la clausura del Congreso Mariológico Internacional «Caritatis Monumentum: Bajo tu amparo todos nos acogemos, Madre de Dios», una cita que ha convertido la ciudad del Turia en la capital mundial de una gran reflexión sobre la Virgen María. Investigadores venidos de Italia, Grecia, Estados Unidos, Reino Unido o Colombia, además de España, han participado en un congreso que “nace de la convicción de que la devoción a la Virgen María, tan arraigada en la tradición cristiana y tan presente en la religiosidad popular, no puede ser algo puramente sentimental”, aunque provenga “de lo más profundo del corazón de los cristianos”.

Este XX Simposio de Teología Histórica, organizado por la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de la Universidad Católica de Valencia, ponía el colofón académico a los actos que la Diócesis Valentina viene celebrando desde hace meses con motivo del Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de los Desamparados. Un año jubilar que en las próximas semanas vivirá sus actos centrales, como la Gran Vigilia que este sábado reunía a miles de valencianos en la Plaza de Toros valenciana.

Ha sido una ocasión para “compartir perspectivas” desde las que dirigir la mirada a la Virgen María y de “profundizar en las consecuencias que tiene para la vida cristiana y para la Iglesia la persona y la misión de la Madre del Señor en la historia de la salvación”. “Cuántos testimonios de solidaridad y amor ha inspirado la Mare de Déu (Madre de Dios) en nuestras tierras”, destacaba Monseñor Benavent.

El próximo 12 de mayo se cumplirán los 100 años de la Coronación Canónica: “La sociedad valenciana quiso honrar a María coronándola, como expresión de amor y devoción”, recordaba Santiago Pons, decano de la Facultad de Teología. Aunque el mundo actual ha cambiado mucho, lo que no cambia es “la mirada de María sobre nosotros, ni tampoco la realidad de encontrar en nuestro mundo a desamparados y descartados”, añadía.

“María mueve nuestros corazones, pero también nuestra caridad en favor de nuestros hermanos más necesitados”, señalaba Juan Melchor Seguí, rector de la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, institución que ha posibilitado realizar este gran encuentro académico. La multitud de actos que se están celebrando por el Centenario de la Coronación ponen en evidencia la “piedad mariana de nuestro pueblo” y el “entusiasmo” con el que vive todo lo relacionado con la Mare de Déu. La implicación de la Basílica en esta iniciativa académica se justificaba por la gran “calidad y altura” tanto de los ponentes, como de los temas que se trataron.

El evento internacional reunió durante tres días a más de 200 expertos e investigadores en el Ateneo Mercantil de Valencia, situado en el centro mismo de la ciudad para reforzar la importancia de esta reflexión teológica y pastoral. La Virgen ha sido siempre un punto “crucial” de la religiosidad, en lo que ésta tiene de devoción y de “profunda ternura respecto de las cosas divinas”, apuntaban desde la organización los directores, Mariano Ruiz y Vicente Tur. Pero, además, María se ha revelado como una realidad “sorprendentemente rica” ya que una y otra vez “los temas que toca la Mariología son los temas más debatidos e interesantes para la Teología”, añadían.

Un momento de una de las conferencias celebradas en el Ateneo de Valencia La Razón

Entre los especialistas que han participado destaca monseñor Bruno Forte, arzobispo de Chieti-Vasto. Se trata de uno de los teólogos contemporáneos más reconocidos y es autor de importantes trabajos sobre la figura de la Madre de Jesús: “María aparece como la mujer del pueblo, pobre, aprendiz, que vive de la realidad histórica, social y religiosa de su tiempo y de su gente. La Virgen, Madre del Verbo Encarnado, une el cielo y la tierra”, decía a los asistentes. Forte fue el autor de la conferencia inaugural.

Para la ceremonia de clausura se invitó a una experta del otro lado del Atlántico: Patricia A. Sullivan es profesora del St. Anselm College de New Hampshire (USA) y hasta 2022 fue presidenta de la Asociación Mariológica de América. Profundizó en las líneas que debe seguir la Mariología en el futuro, especialmente en cuestiones como la evangelización, tan importante para la Iglesia actual. La figura de María es “ejemplo preeminente de discipulado”, una misión que se aplica a cada estado de la vida cristiana y que ha de ser reconocido “en particular por y para los laicos”, compartía la profesora Sullivan.

Entre ambas conferencias marco, los investigadores asistieron a mesas redondas y paneles de expertos que profundizaron sobre tres virtudes esenciales en María: modelo de fidelidad a la Palabra, amparo en nuestro desvalimiento y estímulo para nuestra caridad. Especial interés suscitó una sesión ecuménica en la que participaron representantes de diferentes confesiones cristianas que explicaron lo que se piensa en la actualidad sobre la Madre de Jesús en sus respectivas tradiciones. Intervinieron miembros de la Iglesia Ortodoxa, la Comunión Anglicana, la Iglesia Luterana y la Iglesia Evangélica.

El fraile Joan Gilabert Jofré (Valencia, 1350 - 1417) sirvió para aproximarse a los orígenes de la devoción a Nuestra Señora de los Desamparados, a partir de la fundación en Valencia del que se considera primer psiquiátrico del mundo, el ‘Hospital de Ignoscents, Folls e Orats’. Este centro nació a raíz de una predicación en la Catedral del mercedario valenciano. La historia fue revisitada para introducir una importante novedad: este mismo 30 de abril de 2023 se presenta en el Dicasterio de las Causas de los Santos toda la documentación necesaria para la canonización del padre Jofré.