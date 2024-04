No es verdad

Apegada al móvil y sus noticias por pura curiosidad. A la información por lo mismo, y porque escribo artículos de opinión. A la gente, porque me gusta imaginar su alma, y porque soy dramaturga. A la vida, porque me gusta, y no cada día más. Adicta a creer en la verdad, por naturaleza… Me siento una persona engañada. Nunca había sentido como ahora que nada es verdad. Y como me estoy haciendo mayor; es decir, descubriendo que no sé nada, no confío como antes en mi cordura, mi intuición, mis reflejos, así que no puedo aferrarme a ellos para discernir qué es o no es auténtico. Es más, creo que todo aquello que me llega desde el discurso es mentira. Todo está manipulado, sospecho, desde el prospecto de un medicamento hasta la noticia de una posible muerte. Sí, sé que el ser humano es profundamente subjetivo, pero crecer como tal es para mí aprender a buscar la objetividad; es escuchar las diferentes versiones; es intentar indagar en las circunstancias del que dice o hace. Es saber que el autoengaño y la sicopatía son parte de la persona y hay que asumirlo. También sé que la emoción mueve montañas y que el dogma tiende a convertirnos en violentos. Hay mucho de eso, ahora disimulado por palabras hueras, por aparentes indulgencias. Hay mucho defender lo nuestro con escupitajos y sin cavilación. Tenemos el ejemplo en la política de los foros, en las redes, en los medios de comunicación… Vivimos atropellados por amenazas continuas que nos deprimen y enferman. Lo contrario a nuestra creencia hay que matarlo; o física o mentalmente. La guerra física sigue campante, ¡penosos humanos! La guerra psicológica se agranda y afecta más a los civiles que a los soldados. Nos afecta hasta dejar de creer en los lideres, en los clarividentes, en los otros. Nos lleva a desconfiar en lo desconocido y en los desconocidos. Nada es verdad, sentimos. Todo y todos quieren vendernos algo. Solo nos consuela ver vídeos de animalitos.