Vigilancia especial de la DGT para controlar el uso del cinturón de seguridad y de sistemas de retención infantil

Una nueva campaña especial de vigilancia y control de la Dirección General de Tráfico arranca este lunes, centrada en esta ocasión en el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil (SRI), tanto en vías urbanas como en interurbanas, y que durará hasta el próximo domingo.

Con el objetivo de que todas las personas ocupantes de los vehículos -adultos o menores y viajen en el asiento que viajen- hagan uso del cinturón de seguridad o del adecuado SRI, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los de las policías autonómicas y locales que se unan a la campaña aumentarán la vigilancia de la utilización de estos dispositivos de seguridad en todo tipo de vías.

También se intensificará la vigilancia de su uso desde el aire, así como con el control automatizado que se lleva a cabo a través de las 245 cámaras colocadas tanto en vías convencionales como en vías de alta ocupación.

La campaña se suma a su vez a la organizada por RoadPol (Red Europea de Vigilancia de Carreteras) que, dentro del espacio de la Unión Europea, quiere incidir en la importancia básica de estos sistemas de retención.

Los cinturones de seguridad y los sistemas de retención infantil se encuentran entre las medidas más eficaces para proteger a los ocupantes de vehículos motorizados de lesiones producidas en caso de siniestros de tráfico y, aunque este hecho ha sido científicamente demostrado, todavía hay un número significativo de conductores y ocupantes que no utilizan un sistema de retención o lo hacen de manera incorrecta. Especialmente para los sistemas de retención infantil, que son más complejos de utilizar que el cinturón de seguridad, existe una alta prevalencia de uso incorrecto o del uso de sistemas que no son los adecuados para el tamaño del niño.

En concreto, en 2023 fallecieron en vías interurbanas 139 personas que viajaban en turismo y furgoneta y que no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del siniestro, el 25% del total.

Es importante recordar, una vez más, que la Ley de Tráfico y Seguridad Vial sanciona con 4 puntos no llevar puesto el cinturón de seguridad, los mismos que se detraen por no utilizar el sistema de retención infantil adecuado o no hacerlo de la manera correcta.

Un 75% menos de lesiones en niños

En el caso de los niños, la utilización de los sistemas de retención infantil es aún más importante ya que los datos demuestran que nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si se hubieran utilizado los sistemas de retención obligatorios y que, en caso de accidente, las lesiones se reducen hasta en un 75% con un uso adecuado de los mismos

En España es obligatorio que los menores de edad con una altura igual o inferior a 135 cm utilicen de manera correcta el sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso, y es recomendable hasta los 150 cm.