Yelmo Cines y Makro retiran salchichas alemanas por una alerta de listeria

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) confirmó anoche la distribución en España de hasta 15 productos de la marca alemana Wilke de productos cárnicos en torno a la cual el pasado 18 de octubre se declaró una alerta internacional por un brote de Listeria monocytogenes en varios productos cárnicos procedentes de esta empresa.

Según informó en su ampliación de la información sobre dicha alerta, la lista de productos cárnicos de la marca Wilke que aparecen en alguna de las listas de distribución en España incluyen los productos Bockwurst Waldecker en lata 24/125gramos; Salchicha Wiener bandeja 25/80gramos; Salchichas Cabanossi 2 x 150gramos; Salchicha Mettenden 4 x 75gramos; Salchicha Bockwurst. Pieza de 100 gramos; Salchicha Bockwurst. Lata 24/125 gramos; Salchicha Bockwurst gigante. Bolsa 540 gramos y 3 piezas; y Salchichas cóctel. Piezas 8gramos bolsa duopack 112 gramos.

Además, dicho listado incluye las Salchichas cóctel. Piezas 8 gramos y bolsa de 25 piezas de 200 gramos; Salchichas cóctel. Piezas 8 gramos y bolsa de 125 piezas de 1 kilo; Salami extra cobertura blanca. Pieza de 2 kilos aproximadamente; Jamón curado y ahumado. Pieza de 1,2 kilos; Rostbratwurst especiada, bolsa de 300 gramos y 3 piezas; Salchicha de vacuno. Pieza de 100 gramos; y Salchicha bratwurst especiada. Pieza de 100 gramos.

Sanidad precisó que, con la información disponible, teniendo en cuenta que hay una "amplia distribución" de productos por diferentes países europeos, "no son descartables nuevas redistribuciones" en España.

Además, señaló que las autoridades alemanas no han indicado una lista de productos afectados, sino que la alerta afecta a todos los productos de esa marca con ese sello oval.

Asimismo, también recordó la decisión de las autoridades sanitarias alemanas de retirar todos los productos cárnicos de la marca 'Wilke' que están "claramente identificados" mediante la marca de identificación oval DE EV 203 EG colocada en todos los envases.

En la misma línea, subrayó que en esta alerta se incluyen todos los productos de la marca Wilke fabricados en la empresa Wilke Waldecker Fleisch-und Wurstwaren GmbH & Co. KG, de todas las fechas de caducidad y consumo preferente que estén en el mercado.

Como medida de precaución, se está procediendo a la retirada de todos los productos afectados de los canales de comercialización y se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por dicha alerta que se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra.

El Ministerio de Sanidad ha trasladado ya esta información a todas las comunidades autónomas en el marco del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) y, como medida de precaución, aconseja a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por dicha alerta que se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra.

En su comunicado de ampliación de información, instó también a las mujeres embarazadas a que sigan las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la Aesan relativas a prácticas de higiene alimentaria "importantes" para las gestantes y a que consulten la relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos, entre los que destaca la Listeria monocytogenes. Además, hizo hincapié en la importancia de "extremar" las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada a otros productos.

Algunas de las salchichas fabricadas por la empresa alemana Wilke fueron retiradas por los supermercados para mayoristas Makro y por la cadena de cines Yelmo tras la alerta por un brote de listeria, ha informado este miércoles la organización de consumidores Facua.

Yelmo Cines vendió estos productos de la marca Casa Westfalia, de la empresa Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren, en 17 de sus 48 locales, y Makro en sus 37 centros de España, según Facua.

La organización de consumidores ha señalado que contactó con ambas empresas y que Yelmo respondió que les comunicaron la alerta el pasado 3 de octubre, tras lo cual procedió a su retirada inmediata en los cines afectados.

No obstante, ha criticado que los cines no colocaran ningún cartel para informar a los consumidores ni haya publicado la alerta en su web.

Yelmo Cines ha explicado posteriormente en un comunicado que los clientes de los cines "en ningún momento" han estado expuestos a la contaminación que ha afectado a determinados productos de Wilke.

Recuerda que antes de que se recibiese confirmación de la alerta alimentaria por Listeria monocytogenes en varios productos cárnicos procedentes de Alemania el pasado 18 de octubre activó un protocolo preventivo de seguridad "iniciando las actuaciones pertinentes, destinadas al bloqueo y posterior retirada de los productos de los cines el día 3 de octubre".

"Tras haber retirado, de forma voluntaria y preventiva, buscando en todo momento la seguridad de nuestros clientes, el producto de las salas en las que se venía ofertando, Westfalia solicitó a los laboratorios Anabiol, de calidad, seguridad e higiene alimentaria, un análisis de los productos potencialmente afectados", señala el comunicado.

Dicho análisis arrojó "un resultado negativo, por lo que se ratificaba la ausencia de cualquier tipo de peligro para nuestros clientes y consumidores", según Yelmo Cines, que añade que "al no haber existido ningún riesgo, no se hizo ningún comunicado que pudiera generar una alarma que no había existido", informa Efe.

"En el momento en que Yelmo Cines fue conocedora de la existencia real de contaminación en determinados productos de la empresa fabricante, todas las actuaciones preventivas detalladas anteriormente ya se habían llevado a cabo, por lo que se confirmó la inexistencia de peligro de contaminación", añade el comunicado.

Por su parte, Makro informó a Facua de que se había puesto en contacto "con todos aquellos clientes que en base a sus registros informáticos, compraron las salchichas objeto de esta alerta en los últimos 90 días para solicitarles su devolución" y que cuando el 4 de octubre fue informada del brote de listeriosis retiró el producto de sus 37 centros en España.

La cadena mayorista aseguró que ninguno de los productos de marcas propias comercializados en Makro provienen de la planta de Wilke Waldecker.

La cadena de supermercados ha aclarado que el pasado 4 de octubre fue informada de los hechos por Casa Westfalia SA y que retiró ese mismo día de la venta la referencia completa en sus 37 establecimientos, así como en su plataforma logística, según la organización de consumidores.

