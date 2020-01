Los vecinos de Alicún de Ortega detienen a varios ladrones

Patrullas vecinales en este pueblo de Granada. Esta vez no sólo vigilancia, también detenciones. Los vecinos detectan a cuatro ladrones, y se organizan para darles caza comunicándose por móvil. Cogen primero al conductor, y le atan. Otros dos ladrones escapan por los tejados, pero caen en una casa y les rodean. También les atan de pies y manos y esperan a que llegue al Guardia Civil para detenerles. Habían robado unos días antes casas vacías por la zona. Orgullosos dicen de lo que han hecho, pero indignados porque no son ellos los que tienen que hacerlo. Dicen que en la zona no hay suficientes agentes de la Guardia Civil.

