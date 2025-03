Geoffrey Hinton, padre de la IA, asusta con su predicción: "Por primera vez no seremos la especie más inteligente"

Con mayor o menor grado de consciencia y con mayor o menor aplicación en nuestro día a día, lo cierto es que cada vez tenemos más presentes elementos que llevan el apellido "inteligente": televisor, teléfono, reloj, altavoz, aspirador, coche… Todos ellos muy cotidianos y todos ellos con una capacidad de interconexión y de conocimiento sobre nosotros que puede llegar a generar cierto recelo.

De forma recurrente se escuchan voces de expertos que consideran necesario acotar el alcance al que se está dejando que llegue la inteligencia artificial. Del mismo modo en cuanto una de esas voces se alza hay otra que agita al grupo de aquellos que consideran que una regulación estricta puede suponer ralentizar su desarrollo en un momento en el que éste ha cogido una velocidad vertiginosa.

Exceso de poder a la inteligencia artificial

Entre las voces críticas con la excesiva capacidad de la que se está dotando a la inteligencia artificial encontramos curiosamente a uno de sus principales valedores en los primeros pasos de la IA, el científico Geoffrey Hinton. Recientemente, la cuenta de Instagram stay.strive ha recuperado unas declaraciones de Hinton en el programa '60 Minutes' de la televisión americana CBS mostrando sus temores.

Las declaraciones las realizó en octubre de 2023 y con ellas pretendió alertar del punto de no retorno al que se encaminaba la población y que podría estar más cerca en el tiempo de lo que se sospecha: "Creo que estamos entrando en un periodo en el que, por primera vez en la historia, podríamos tener cosas más inteligentes que nosotros".

Hinton, premio Nobel de Física en 2024, no está solo en esa corriente de opinión y en la misma línea se han manifestado otros expertos en la materia como Max Tegmark, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y Yoshua Bengio, de la Universidad de Montreal, que durante una intervención en el podcast Beyond The Valley de CNBC afirmaron que: “estamos creando una nueva forma de inteligencia artificial en nuestro planeta sin saber si sus decisiones serán compatibles con nuestras necesidades”.

No obstante, Hinton, ganador del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica de 2022 quiso marcar las todavía evidentes diferencias entre humanos e inteligencia artificial basándose en la falta de autoconciencia de ésta, aunque eso sí, se mostró convencido de que su evolución le llevará a un grado de consciencia similar a la de los humanos: "sabrán manipular a las personas. Aprenderán de todas las novelas de Maquiavelo, de la política y la manipulación humana", apostilló con rotundidad.

Encontrar el equilibrio entre desarrollo y seguridad siempre es complicado, pero para aquellos que tienen que ser los responsables de encontrar el punto medio las expectativas de expertos en la materia como Hinton deberían ser un toque de atención para no demorar una tarea que a medio plazo pueda no ser tan fácil de atajar.