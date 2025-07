Intel se rinde ante Nvidia: su nuevo CEO admite que "ya es demasiado tarde" para competir en el mercado de la IA

Hace tan solo cuatro meses que Lip-Bu Tan tomó posesión de su cargo como consejero delegado de la empresa de procesadores y dispositivos electrónicos Intel. Los últimos tiempos no han sido todo lo brillantes que la compañía habría esperado, teniendo que afrontar pérdidas en su cuenta de resultados que le han llevado a ejecutar numerosos despidos.

Resulta llamativo que en pleno auge de la inteligencia artificial y con el peso que las unidades de procesamiento gráfico (GPU) tienen en el entrenamiento de los modelos de lenguaje merced a la capacidad de procesamiento de grandes cantidades datos que ofrecen, un exponente con el nombre de Intel se haya quedado atrás en el sector, pero así es.

Intel cede el testigo ante Nvidia

Lo que para unos es una pérdida de su estatus como referencia, ha supuesto para su competidor más directo un hito sin precedentes: Nvidia ha crecido de forma exponencial en el último año y medio y fruto de ello se ha convertido en la primera empresa en alcanzar una cotización bursátil de 4.000 billones de dólares.

Esa diferencia entre ambas compañías, que hace no tanto tiempo rivalizaban por el trono de rey de los chips gráficos, la ha reconocido el propio Lip-Bu Tan en una conversación con empleados de Intel que ha recogido el diario estadounidense The Oregonian. Tan no ha dudado a la hora de exponer los graves desafíos técnicos y económicos que debe afrontar Intel, en un contexto en el que se encuentra lejos de la capacidad de corporaciones como Nvidia:

“Hace veinte o treinta años, éramos realmente líderes, ahora el mundo ha cambiado. Ya no estamos entre las 10 principales empresas de semiconductores”

Con los modelos de inteligencia artificial y los centros de entrenamiento copando buena parte de las demandas tecnológicas y con una compañía como Nvidia consolidada ante dicha necesidad, el empresario y ejecutivo de origen malayo no dudó en asumir que Intel llegaba tarde a esa oportunidad: “En cuanto a la capacitación, creo que es demasiado tarde para nosotros; la posición de Nvidia en ese mercado es simplemente demasiado sólida", afirmó ante los empleados de su compañía.

En lugar de forzar avances en un área que parece tan definida, Lip-Bu Tan señaló que Intel se centrará en la inteligencia artificial ‘de borde’, aquella que incorpora las capacidades de la IA directamente en los ordenadores y demás dispositivos, dejando así de lado el ámbito de las computadoras centralizadas: “Es un área que creo que está emergiendo, cobrando gran importancia, y queremos asegurarnos de aprovecharla”, apuntó Tan.

Parece evidente que Intel necesita un golpe de suerte y un cambio de rumbo en su estrategia si no quiere que la deriva en la que se ha visto inmersa en los últimos tiempos todavía suponga mayor pérdida de terreno en la industria tecnológica que siga repercutiendo tanto en el futuro de sus empleados como en el bolsillo de sus accionistas.