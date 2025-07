La mítica 'Scrubs' confirma su regreso y al trío protagonista

Es una de mis comedias de situación favoritas, y aunque terminó su emisión en 2010, pienso que debería haberlo hecho mucho antes, pues esa temporada 9 y final cambiaba demasiadas cosas y contó con demasiados pocos personajes de los habituales.

Por suerte, aunque ha tardado 15 años en hacerlo, parece que va a arreglar al menos en parte tal desaguisado con un reboot que sí contará con buena parte del reparto que todos conocimos y amamos y estaremos de vuelta en el Sagrado Corazón, el hospital donde todo puede ocurrir.

Confianza plena

ABC ha confirmado que ha dado luz verde directamente a una nueva serie de Scrubs, sin pasar por la fase de piloto, y que se estrenará durante la temporada televisiva 2025-2026. El regreso lleva gestándose desde diciembre de 2024, aunque su creador, Bill Lawrence (Terapia sin filtro, Ted Lasso), y varios miembros del reparto llevan años hablando públicamente sobre sus ganas de reencontrarse.

Zach Braff retomará su papel de JD, acompañado por Donald Faison como Turk y Sarah Chalke como Elliot. Los tres ejercerán también como productores ejecutivos. La sinopsis oficial reza: "JD y Turk vuelven a ponerse la bata juntos por primera vez en mucho tiempo.

"La medicina ha cambiado, los internos han cambiado, pero su bromance ha resistido el paso del tiempo. Personajes nuevos y conocidos navegan por los pasillos del Sagrado Corazón con humor, corazón y algunas sorpresas por el camino".

El reparto completo no ha sido confirmado, pero se espera que más actores regresen. Según se ha publicado, hay conversaciones para cuadrar agendas con Judy Reyes (High Potential), lo que abre la puerta a ver de nuevo a Carla. Sobre John C. McGinley, Dr. Cox, aún no hay anuncio oficial, aunque el actor declaró en 2024 que esperaba recibir una oferta.