Posiblemente, la mejor serie de comedia después de 'The Office', esta joya lo cambió todo en las 'sitcom'

Quienes crecimos viendo esta serie en la televisión no podemos evitar sentir un poco de vértigo al pensar que ya han pasado más de 30 años desde que se emitió su primer episodio, aquel 22 de septiembre de 1994. Aunque estuvo en antena solo una década, su impacto ha sido mucho mayor y su influencia sigue muy presente. Creada por Marta Kauffman y David Crane, quienes se volvieron a juntar en el año 2021 para confeccionar el guion del episodio especial del rencuentro, esta comedia se ha ganado un lugar privilegiado en la historia de la televisión.

Se ganó el cariño del público gracias a unos personajes con los que es fácil empatizar, situaciones tan absurdas como reconocibles, y diálogos ingeniosos, entre otras cosas. La química entre los actores y el ritmo ligero de los episodios hicieron que la serie se convirtiera en un fenómeno que sigue vivo décadas después. Más allá del humor, la serie conecta porque habla de lo que significa crecer junto a las personas que eliges como tu familia, dando importancia a lo cotidiano y a esas pequeñas cosas que hacen especial la amistad, especialmente cuando la vida no siempre sale como uno espera.

La comedia noventera que sigue marcando generaciones

Esta comedia de situación sigue la vida de seis amigos —Rachel Green (Jennifer Aniston), Ross Geller (David Schwimmer), Monica Geller (Courteney Cox), Chandler Bing (Matthew Perry), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) y Phoebe Buffay (Lisa Kudrow)— que viven en Nueva York y atraviesan juntos los altibajos propios de la treintena: la búsqueda de estabilidad profesional, las relaciones sentimentales, las crisis existenciales y, sobre todo, la importancia de la amistad como refugio. Su día a día transcurre entre sus apartamentos en Manhattan y el Central Perk, cafetería donde se reúnen casi a diario para compartir risas, confidencias y discusiones.

En este ranking de FilmAffinity es considerada la mejor sitcom de la historia, por encima de grandes éxitos televisivos como The Office o Como conocí a vuestra madre. Y si te queda alguna duda, ahí están todos los premios Emmy y BAFTA que ha ganado o los altísimos porcentajes de aprobación de la web de reseñas Rotten Tomatoes para confirmarlo. Por sus capítulos han pasado grandes nombres del cine como Brad Pitt o Julia Roberts, pero lo más curioso es que los actores principales, que empezaron siendo prácticamente desconocidos, acabaron convirtiéndose en estrellas mundiales. ¿Aún no sabes de qué serie hablamos? Te damos una pista: su sintonía es un clásico y no puedes evitar tararearla cuando suena I'll Be There for You, de The Rembrandts.

Como ya habrás adivinado hace unas cuantas líneas, la serie de la que hablamos es 'Friends', y si todavía no has tenido el placer de verla, tienes una oportunidad de oro si eres usuario de Movistar Plus+ o Max, la plataforma de HBO. Se trata de una serie bastante larga, con 236 capítulos repartidos en 10 temporadas, pero lo bueno es que tienen una duración de tan solo 22 minutos, lo que permite ver unos cuantos del tirón y seguir con tu vida hasta el próximo atracón.