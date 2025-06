Netflix dice adiós a 22 de sus mejores juegos gratuitos para suscriptores

Netflix está a punto de dar un golpe inesperado a su catálogo de juegos móviles. Según revela The Verge, en julio de 2025 22 títulos dejarán de estar disponibles para los suscriptores, lo implica una gran pérdida dentro de ambiciosa apuesta por el gaming, que integra más de 80 juegos. Todo apunta a que se trata de un giro de estrategia de la compañía para alejarse del indie.

La retirada de juegos se producirá en dos tandas. Primero, e1 de julio se eliminará Hades, uno de los títulos más importantes de la plataforma. Luego, el 13 de julio, se retirarán los otros 21 juegos, que incluyen joyas, como Death's Door, Katana ZERO o los Monument Valley.

Los 22 juegos que dejarán de estar disponibles

Battleship

Braid, Anniversary Edition

Carmen Sandiego

CoComelon: Play with JJ

Death’s Door

Diner Out: Merge Cafe

Dumb Ways to Survive

Ghost Detective

Hades

Katana Zero

Lego Legacy: Heroes Unboxed

Ludo King

Monument Valley

Monument Valley 2

Monument Valley 3

Rainbow Six: Smol

Raji: An Ancient Epic

SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.

TED Tumblewords

The Case of the Golden Idol

The Rise of the Golden Idol

Vineyard Valley

¿Adiós a los juegos indies?

Netflix parece querer centrar sus esfuerzos en mantener juegos con mayor vinculación a sus franquicias propias. Nos referimos a títulos infantiles, propuestas multijugador y producciones que ya poseen un fuerte reconocimiento de marca. Aunque no lo ha confirmado oficialmente, esta selección de bajas apunta a un abandono del catálogo indie que había caracterizado sus primeros pasos en el sector.

Muchos de estos juegos habían llegado a Netflix en colaboración con estudios independientes y editoras, como Devolver Digital. Algunos desarrolladores han adelantado que intentarán relanzar sus títulos en las tiendas de iOS y Android, aunque se desconoce cuándo. Lo que sí se sabe es que fueron informados con poco margen, lo que ha generado cierta incomodidad en el sector.

Los usuarios que los tengan descargados podrán seguir jugándolos hasta la fecha de su eliminación, pero una vez pasado el plazo ya no será posible acceder a ellos mediante la app de Netflix. Algunos podrían volver como juegos de pago independientes, pero no existen garantías de que todos lo hagan. Por tanto, si aún no los has probado o tenías alguno pendiente, te recomendamos jugarlos antes de su retirada.

Netflix continúa teniendo una oferta de juegos móviles interesante, con grandes títulos que merece la pena jugarse. No obstante, esta decisión pone bajo lupa el futuro de los juegos en la plataforma, tras un potente comienzo de esta sección.