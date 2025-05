Por menos de 60 euros tienes rebajada esta pulsera de actividad 'Pro' de Xiaomi que es casi como un smartwatch

Conocer datos importantes sobre nuestra salud sin necesidad de ir al médico para hacernos una revisión, o controlar al detalle nuestra actividad deportiva, es ahora más fácil que nunca. Y no hace falta optar por un reloj inteligente, las pulseras de actividad son una gran alternativa y ahora tienes disponible la Xiaomi Smart Band 9 Pro con su mejor descuento hasta el momento.

Esta pulsera de actividad de Xiaomi con apellido Pro llegó al mercado hace unos meses con un precio recomendado y habitual de 69,99 euros, ya que no es muy habitual verla con descuento. De todas formas, ahora puedes encontrarla rebajada a pecio mínimo, ya que tiene un descuento del 19% que la deja por unos 57,02 euros en Amazon, al igual que en MediaMarkt. Mientras que en la tienda oficial está rebajada por unos 59,99 euros y en PcComponentes tiene un precio de 64,99 euros.

Compra la Xiaomi Smart Band 9 Pro a precio mínimo histórico

La Xiaomi Smart Band 9 Pro no es un smartwatch, pero casi. Se trata de una pulsera inteligente que nos ofrece prácticamente las mismas funciones por un precio mucho más accesible y una de las principales novedades está en su diseño, ya que, a diferencia de los modelos anteriores, adopta una forma más cuadrada que a simple vista puede recordarnos a un Apple Watch. Asimismo, cuenta con un marco de aleación de aluminio que le da un acabado más premium y una correa de silicona intercambiable.

Otro de los atractivos de esta novedosa pulsera de actividad es que tiene una pantalla AMOLED de 1,74 pulgadas con una resolución de 480 x 336 píxeles, una tasa de refresco de 60 Hz y un brillo máximo de 1.200 nits que consigue marca la diferencia, pues nos permite ver una imagen clara en todo tipo de circunstancias. Sin pasar por alto que utiliza un vidrio de cubierta 2.5D que no solo mejora el tacto, sino que mejora la experiencia de uso incluso con las manos mojadas, evitando así posibles toques accidentales.

En cuanto a su monitorización, trae incorporados sensores actualizados y un nuevo chip AFE que ofrece unas mediciones más precisas en el apartado de salud, permitiéndonos conocer nuestra frecuencia cardiaca, el nivel de oxígeno en sangre, el nivel de estrés, el nivel sueño y el ciclo menstrual. Si a esto le sumamos que dispone de más de 150 modos de entrenamiento, la cosa solo hace que mejorar.

Por otro lado, es compatible con cinco sistemas de posicionamiento global (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo y QZSS) para saber donde nos encontramos sin depender del móvil, tiene una resistencia al agua de hasta 5 ATM y funciona bajo un sistema operativo HyperOS 2.0 mejora notablemente la experiencia de uso.

Eso sí, donde realmente brilla y consigue superar a otras alternativas más caras es en el apartado de autonomía. Lleva incorporada una batería de 350 mAh que nos brinda hasta 21 días de uso con una sola carga. También incluye función Always On Display, que dependiendo de si este o no activada puede variar el tiempo de uso, y se puede utilizar sin problemas con móviles iOS y Android para recibir notificaciones o llamadas directamente en la muñeca.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.