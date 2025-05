Si buscas un reloj inteligente, ahora tienes el último Apple Watch más barato que nunca (por tiempo limitado)

Los smartwatches son mucho más que relojes. Con uno puedes ver notificaciones, responder llamadas, seguir tu actividad física y cuidar tu salud, todo desde la muñeca. De hecho, hasta el propio Papa León XIV utiliza uno en su día a día. Por ello, si estás pensando en comprarte uno, el Apple Watch Series 10 es uno de los más completos que encontrarás y ahora tiene su mejor precio hasta la fecha.

Este smartwatch de Apple salió a la venta hace menos de un año por un precio recomendado de 449 euros y nunca había estado tan rebajado como ahora, ya que tiene un descuento del 20% que nos permite añadirlo a nuestra cesta de la compra por unos 359 euros en Amazon. De todas formas, en MediaMarkt también puedes encontrar al mismo precio el modelo con correa deportiva o de silicona.

Compra el Apple Watch Series 10 al mejor precio con descuento

El Apple Watch Series 10 es uno de los relojes inteligentes más completos y ahora está rebajado a precio mínimo Apple

El Apple Watch Series 10 es el último reloj inteligente de la marca californiana, y una de las opciones más completas para tener en tu muñeca. Cuenta con un diseño más fino, ligero y cómodo, pensado para no estorbarte en el uso diario. A esto debemos sumarle que la corona digital es más compacta que en la anterior generación, además de tener un grosor de tan solo 9,7 mm y un ligero peso de 29,3 gramos.

Estamos hablando del modelo básico, donde nos encontramos con una pantalla Retina LTPO3 OLED de 42 mm que no solo crece en tamaño, sino que también mejora en brillo al alcanzar un pico máximo de hasta 2.000 nits, lo que se traduce en una visibilidad impecable en cualquier situación. Y su función Always On Display sigue estando presente para consultar la hora o nuestras notificaciones con un solo vistazo.

Otra de las mejoras nos la encontramos en su interior, donde lleva equipado el nuevo chip S10. Este mejora considerablemente tanto el rendimiento como la eficiencia energética, y va de la mano de una memoria RAM de 4 GB que mejora la fluidez al navegar por el menú y un almacenamiento de 64 GB.

Por otro lado, incluye el gesto de doble toque para controlar funciones sin necesidad de tocar la pantalla, un altavoz más potente con el que podemos escuchar nuestras canciones descargadas sin tener auriculares a mano y un apartado de monitorización que de nuevo trae novedades, ya que se le suman un sensor de temperatura, un profundímetro y mejoras en la app de seguimiento del ciclo menstrual para proporcionarnos unos datos más precisos. Sin olvidarnos de que se puede sumergir en el agua hasta los 50 metros de profundidad.

Y sí, la batería sigue siendo un reto, pero mejora ligeramente. El Apple Watch Series 10 llega a brindarnos hasta 18 horas de uso normal o 36 en modo ahorro. Mientras que su carga rápida es el gran punto fuerte de su autonomía, ya que en tan solo media hora obtendremos el 80%. Lo que está claro es que, con sus luces y sombras, sigue siendo un smartwatch muy recomendable para el día a día.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.