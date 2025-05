La PS5 Digital Slim estrella su precio: ahora con 1 TB, más pequeña y sin lector de discos

Si realmente disfrutas de los videojuegos y eres de los que valoran los gráficos excelentes y las buenas historias, hay una consola que tienes que tener. Es verdad que, por ejemplo, la Nintendo Switch puede ser muy divertida para jugar en grupo, y además tiene varias opciones de juego, lo que le da un extra de versatilidad. Pero PlayStation siempre estará uno (o varios) pasos por delante, y la calidad de estas dos consolas no tiene absolutamente nada que ver.

Así que hoy te traigo una excelente oportunidad para comprar la PS5 que está rebajada en AliExpress. Y la podrás comprar con la máxima tranquilidad porque se envía desde España para que la puedas estrenar en un par de días, y además tiene envío y devolución gratis. Eso sí, para poder comprarla por 409,98 euros tienes que utilizar el cupón ESSS40 en el momento de hacer tu compra, que aplicará un descuento adicional de 40 euros en la cesta. Así quedará si lo has hecho bien:

Cupón de descuento para la PlayStation 5 AliExpress

Esta versión de PlayStation tiene un precio oficial de 499,99 euros. Evidentemente, es algo que hemos podido comprobar en la web de Sony, pero también es el precio que mantiene en Game. Por otra parte, en PcComponentes está disponible por 489 euros y en MediaMarkt por 491 euros, así que las rebajas en estas tiendas brillan por su ausencia.

La PlayStation 5 Slim es más delgada pero igual de potente

Efectivamante, hablamos de la versión Digital Slim que viene con 1 TB de almacenamiento. Si has seguido las novedades de esta consola sabrás que lo único que ha reducido ha sido su tamaño, ya que ahora ocupa un 30% menos que la PS5 original, algo que se agradece porque siempre será mucho más cómoda de colocar y de integrar en muebles y en espacios más ajustados. Por supuesto, esta reducción de tamaño también ha reducido su peso. En general tiene una silueta más estilizada, ya que además el hecho de venir sin unidad de disco para que le saques el máximo partido a tu suscripción PlayStation Plus le permite alcanzar el tamaño que tiene ahora.

Como te adelantaba, esta versión viene con un SSD de 1 TB de almacenamiento, algo muy importante sabiendo que cada vez hay más juegos que superan los 100 GB de instalación, y entre actualizaciones, DLCs y oteros contenidos, el espacio no puede ser un problema. En términos de rendimiento gráfico, tiene las mismas especificaciones que la versión con lector. Esto significa, entre otras cosas, que ofrece 16 GB de RAM y soporte para resolución 4K, para que disfrutes con la máxima calidad de todos los juegos compatibles.

Este pack viene con un mando DualSense incluido, un control que se marca la diferencia a la hora de jugar. Tiene gatillos adaptativos que ofrecen diferentes resistencias en función de la acción que quieras llevar a cabo, y la retroalimentación háptica te permite una mayor inmersión en los juegos y en las historias en general. Y, si quieres tener un multijugador local, siempre puedes comprar un mando adicional para disfrutar de los mejores títulos de PlayStation en equipo (o en competición).

Ahora que todo está en la nube y que cada vez compramos menos juegos físicos, esta versión digital me parece un gran acierto. Por supuesto, tiene puertos físicos, como HDMI y USB, y también conectividad inalámbrica como Wi-Fi y bluetooth. Es una consola que no tiene rival y no creo que la tenga hasta que Sony anuncie la próxima generación, pero me temo que para eso queda mucho. De momento, podemos disfrutar de la mejor experiencia en el mundo de los videojuegos y hacerlo, además, con 90 euros de descuento en un modelo que no se suele rebajar.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.