La tablet más sensata es Xiaomi y tiene un precio de risa: pantalla de 90 Hz, cuerpo metálico y 8.000 mAh

No siempre hace falta gastar una fortuna para tener una buena experiencia. A veces, bastante con que el dispositivo sea fluido, suene bien, tenga buena batería y no se quede corto a la mínima. Al final lo que importa no es la ficha técnica sino cómo se comporta cada día: si aguanta una tarde de estudio, una serie de Netflix o varias apps abiertas a la vez.

El de esta Xiaomi Redmi Pad SE es uno de esos casos. Una tablet que, sin hacer ruido, se ha convertido en una de las opciones más equilibradas de su rango. Hoy la podemos comprar rebajada en AliExpress, donde se queda a 141,99 euros en su versión más avanzada. Esta versión tiene un precio oficial de 249,99 euros según la tienda de Xiaomi, así que es un muy buen descuento. Y, aunque por la diferencia de precio yo me iría a la versión más potente, si crees que te llega, también tienes la versión con 4 GB + 128 GB por 107,99 euros, con la mitad de potencia pero un precio más asequible.

Xiaomi Redmi Pad SE: el equilibrio hecho tablet

La Redmi Pad SE sorprende ya desde fuera con un diseño que parece más caro de lo que en realidad es. Es una tablet que ha sido construida en aluminio y que tiene unas líneas rectas, marcos simétricos y un acabado sobrio muy al estilo de Xiaomi. Tiene un peso de 478 gramos y un grosor de 7,4 mm para que sea fácil y cómoda de sujetar incluso durante largas jornadas, y también de transportar.

Su pantalla tiene un tamaño de 11 pulgadas y se trata de un panel LCD con resolución Full HD+ y con una tasa de refresco de 90 Hz. Esta combinación hace que tengamos una experiencia visual nítida y fluida que agradecerás a la hora de ver vídeos, navegar o jugar. Sí me gustaría que tuviera un mayor pico de brillo, ya que alcanza los 400 nits, así que la donde mejor la verás será en interiores y en exteriores con sombra.

A nivel sonoro cuanta con cuatro altavoces estéreo que tienen soporte para Dolby Atmos, lo que te permitirá disfrutar de cualquier contenido audiovisual con una sensación envolvente, clara y con un volumen más que suficiente cuando no utilices auriculares. Y, por si buscas unos buenos auriculares que utilizar con esta tablet, con tu móvil y con cualquier otro aparato electrónico, te recomiendo echar un vistazo a los Sennheiser MOMENTUM 4 de los que te hablé hace un par de días.

El chip que mueve esta tablet es un Qualcomm Snapdragon 680, un procesador pensado para ofrecer un rendimiento estable y un buen nivel de eficiencia energética. Es verdad que no es un procesador de gama alta, pero al venir con 8 GB de RAM y con 256 GB de almacenamiento interno moverá el sistema con fluidez en las tareas cotidianas. Si buscas un modelo para tareas más exigentes, echa un vistazo a la OnePlus Pad 2 que sigue de oferta y que ofrece más potencia.

La Redmi Pad SE tiene una batería de 8000 mAh que se pueden convertir en 10 horas de vídeo, una cifra muy decente y que no te obligará a estar siempre cerca de un enchufe. Creo que, por lo que cuesta ahora, no encontrarás muchas alternativas mejores, porque es una tablet pensada para el día a día, a un precio muy asequible (especialmente ahora que está rebajada) y con la calidad y la garantía de un fabricante como Xiaomi.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.