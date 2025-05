Sennheiser lo ha vuelto a hacer: sonido limpio, batería infinita y cancelación de otro nivel

Hay productos que te ganan por detalles llamativos, por un diseño diferenciador o por un listado de funciones que, probablemente, no vayas a utilizar nunca. Y, hay otros, que lo han porque cambian la experiencia del día a día con funciones a las que realmente les vas a sacar partido.

Eso es exactamente lo que hacen estos Sennheiser MOMENTUM 4, unos auriculares con una calidad de sonido difícil de superar, una cancelación de ruido inteligente, una comodidad excepcional y una autonomía más que suficiente. Con todas estas características podríamos esperar unos auriculares excesivamente caros y fuera de nuestro alcance, y es verdad que su precio oficial de 369,90 euros, que es el que indican en la web de Sennheiser, no es para cualquiera. Pero gracias a esta oferta se vuelven mucho más accesibles, porque los podemos comprar por 191 euros.

Los Sennheiser MOMENTUM 4 no buscan sorprenderte, pero lo consiguen

Quienes conocemos a este fabricante sabemos que no busca sorprender en términos de diseño, y siempre opta por exteriores discretos y sobrios, que no buscan llamar la atención. Pero sí sorprende por su comodidad. Esta vez lo hace con unos auriculares de diadema que son acolchados y ofrecen un ajuste suave. Cuentan con almohadillas de espuma viscoelástica que rodean las orejas sin presionarlas, para que los puedas utilizar durante horas sin sentir ninguna molestia. Además, es de agradecer que vengan con un estuche de viaje en el que podemos guardarlos y transportarlos con mayor seguridad.

El punto fuerte de los MOMENTUM 4 es su calidad de sonido. La consiguen a través de unos transductores dinámicos de 42 mm que han sido cuidadosamente calibrados para que todo lo que escuches tenga profundidad y presencia. Con esto tenemos unos graves firmes y potentes, unos medios ricos y con cuerpo y unos agudos limpios, con un gran nivel de detalle. Y, aunque vienen perfectamente calibrados de fábrica, podrás personalizar el perfil de sonido a través de la app Smart Control de Sennheiser, que está disponible tanto para dispositivos iOScomo Android.

No me cansaré de decir que para mí, hoy por hoy, es imprescindible que los auriculares que compremos tengan una buena cancelación de ruido. Aunque en el caso de estos Sennheiser el término "buena" se queda corto. Incorporan una cancelación de ruido adaptativa, que se presenta como una de las más inteligentes del mercado. Es así porque es capaz de adaptarse al entorno y no crea sensación de presión ni vacío ni modificar el perfil sonoro. Por supuesto, también cuenta con un modo transparencia que te permitirá escuchar lo que pasa a tu alrededor sin necesidad de quitarte los auriculares.

A la hora de elegir unos buenos auriculares inalámbricos, es imprescindible optar por unos que tengan una buena batería. Estos Sennheiser son capaces de ofrecer hasta 60 horas de autonomía con la cancelación de ruido activada. Así que podrás utilizar estos auriculares durante prácticamente toda la semana sin necesidad de cargarlos. Y, cuando necesites cargarlos, no te preocupes, porque tienen un sistema de carga rápida que te proporcionará horas de escucha con solo unos minutos de carga.

Por supuesto, estos auriculares Sennheiser tienen controles táctiles en los laterales para que puedas controlar la reproducción de tu música. Podrás subir y bajar el volumen, cambiar de canción, activar el modo transparencia... Incluso, tienen detección automática de uso y, si te los quitas, la música se pausarán. Como ves, unos auriculares de gama alta a un precio que, probablemente, no esperabas ver. Y, por supuesto, con envío y devolución gratis, que siempre da un extra de tranquilidad a la hora de comprar a través de internet.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.