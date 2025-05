Así es como un móvil compacto se puede convertir en una de las mejores propuestas del año

Es verdad que el mercado de los móviles tiende a lo grande: pantallas gigantes, módulos de cámara que parecen lentes de cine, especificaciones pensadas para seducir con números... Pero yo agradezco que fabricantes como Samsung no busquen el tamaño más grande, sino la mayor eficiencia y comodidad. Y es que no hace falta decir que no siempre el tamaño es lo más importante.

Por eso hoy vamos a hablar de un móvil que parece ir a contracorriente en este sentido pero que, en realidad, acierta mucho más que muchos de sus rivales con dimensiones exageradas. El Samsung Galaxy S25 es un dispositivo que, sin presumir de pulgadas, ofrece realmente una experiencia de gama alta, siendo un claro ejemplo de que existen móviles compactos que no sacrifican nada. ¿Lo mejor? Que ahora lo podemos comprar rebajado y conseguir ahorrarnos 310 euros respecto a su precio oficial de 909 euros, que es el precio que indica en la web de Samsung.

El Samsung Galaxy S25 ofrece menor tamaño y mayor acierto

Lo primero que llama la atención al tener este Samsung Galaxy S25 en la mano es su pantalla de 6,2 pulgadas. Eso sí, se trata de una pantalla pequeñita, pero matona, ya que es un panel Dynamic AMOLED 2X que ofrece una resolución 1,5K, una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 2600 nits. El resultado de todas estas cifras es una experiencia visual fluida, con un gran nivel de detalle y perfectamente visible, incluso a pleno sol. Y es que Samsung no deja de avanzar en sus paneles, algo que se nota en toda la gama S25.

De nada nos serviría una pantalla tan exquisita como esta sino tuviésemos detrás un procesador para moverla con soltura. El Galaxy S25 monta el que probablemente sea el mejor procesador del mercado. Me refiero al Snapdragon 8 Elite for Galaxy, un chip que mejora el rendimiento respecto a generaciones anteriores y que además lo hace de forma más eficiente. Ten en cuenta que se trata de una versión optimizada para Samsung, así que se comportará como una auténtica bestia. La experiencia será rápida, fluida y consistente, especialmente si tenemos en cuenta que este chip viene acompañado de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Es un muy buen móvil para practicar con la IA generativa, ya que Samsung sigue profundizando en su experiencia Galaxy AI.

Te diré que nosotros tuvimos la oportunidad de analizar este móvil, del que también nos convenció su sistema fotográfico. Tiene una triple cámara trasera, cuya protagonista es una lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica. Junto a ella hay un ultra gran angular de 12 megapíxeles y un teleobjetivo de 10 megapíxeles con un zoom óptico 3x. Aunque puedan parecer cifras continuistas sobre el papel, la evolución está en el procesado. En situaciones con buena luz, las fotos son excelentes: colores naturales, buena nitidez, gran rango dinámico... Y, de noche, la mejora del modo nocturno hace que las fotos ganen en detalle pero sin caer en la artificialidad de otros modelos. Si hablamos de vídeo, graba hasta 8K, una auténtica locura.

Samsung también ha sabido optimizar el consumo del Galaxy S25. Así, pese a que la reducción de su tamaño le haga llevar una batería de 4000 mAh, consigue proporcionar 1 día y medio de autonomía con un uno normal. Parte del mérito se lo tenemos que dar a la eficiencia de su chip Qualcomm y de su pantalla LTPO. Ya ves que hablamos de un móvil ideal si buscas la experiencia completa de un gama alta pero sin tener que cargar con un ladrillo. Además, ahora que podemos comprar el Galaxy S25 de oferta, su precio deja de ser un problema.

