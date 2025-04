Quiere comerse a 'The Last of Us' y está en streaming. Es la película del momento

The Last of Us es la serie de moda, pero entre capítulo y capítulo hay una larga semana de por medio, así que nos toca buscarnos otro pasatiempo. Si quieres continuar explorando mundos devastados con sistemas opresivos que controlan a la sociedad, lo que necesitas es ver esta película basada en la famosa novela de Scott Westerfeld, publicada en 2005, antes del auge de sagas como Los juegos del hambre o Divergente, siendo una de las primeras obras en abordar la distopía juvenil.

Tras ella se encuentra McG, el director de 'Terminator Salvation', y su actriz principal es una que soñaba desde los 11 años con interpretar el personaje de Tally Youngblood: se trata de Joey King, declarada fan de la saga. Ha recibido críticas mayormente negativas, como un paupérrimo 16% de valoraciones positivas en la web de reseñas Rotten Tomatoes, así que la idea de "comerse" a The Last of Us se queda más bien en el intento. No obstante, si te gustan las películas con crítica social y efectos visuales futuristas, como anillos que entregan cupcakes y espejos que alteran la apariencia, deberías verla.

Pionera de la distopía juvenil

En un futuro postapocalíptico, la sociedad ha agotado todos los recursos naturales y viven sumidos en el caos. Para evitar nuevos conflictos, los científicos crean orquídeas genéticamente modificadas como fuente de energía y, sobre todo, un procedimiento quirúrgico obligatorio que elimina cualquier imperfección física. Al cumplir 16 años, todos los adolescentes deben someterse a esta cirugía estética para convertirse en "hermosos", y así integrarse en una sociedad aparentemente perfecta y superficial, mientras que los "feos" esperan su turno en dormitorios apartados.

Tally Youngblood (Joey King), la protagonista, ansía su operación para reunirse con su mejor amigo Peris (Keith Powers), quien ya ha sido transformado. Sin embargo, su perspectiva cambia cuando conoce a Shay, una joven rebelde que rechaza el procedimiento porque cree que manipula la mente, suprime la individualidad y promueve estándares de belleza superficiales, planeando escapar a una comunidad de disidentes llamada "El Humo". Entonces, las autoridades chantajean a Tally: debe traicionar a Shay y al grupo rebelde si quiere convertirse en "hermosa", enfrentándose a un dilema moral donde cuestiona los valores de su mundo.

La película se encuentra disponible de forma exclusiva en el catálogo de Netflix, por lo que es imprescindible que cuentes con una suscripción a la plataforma si quieres disfrutar de ella. Se titula 'Uglies', 'Los feos' en España, y tiene una duración bastante asequible para todos aquellos que prefieren las historias cortas: 102 minutos.