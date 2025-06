Rick Rubin, productor discográfico, defiende a la IA para los artistas: "Es solo una herramienta más"

El debate de los usos a los que se destina la inteligencia artificial envuelve a todos los ámbitos. Si acaso en el que más polémica ha generado es en el mundo artístico. Más allá del debate planteado entre otros por Steve Jobs en su momento acerca de robar cualquier buena idea el foco se pone en la protección de la propiedad intelectual y la creatividad.

Resulta curioso ver la defensa de figuras como Sam Altman, creador de ChatGPT, a la hora de hablar de los derechos de autor y la apropiación que está llevándose a cabo por parte de la inteligencia artificial. Para Altman, los creadores deberían estar agradecidos por las herramientas que ha puesto la IA a su alcance y es una línea de concepto que también cuenta con defensores dentro del propio ámbito artístico como Rick Rubin, productor musical de artistas de la talla de Metallica, AC/DC, Red Hot Chili Peppers, System of a Down o clásicos como Johnny Cash.

Complemento para los creadores

Rubin participó el pasado 31 de mayo en el podcast “The Ben & Marc Show”, codirigido por los inversores y expertos tecnológicos Marc Andreessen y Ben Horowitz. Durante la conversación, como no podía ser de otro modo, se habló de la influencia de la inteligencia artificial en la creación artística actual y Rubin hizo una férrea defensa tanto de los artistas como de la propia IA como mera herramienta o complemento a la creación.

Para el célebre productor musical, considerar que la inteligencia artificial puede hacer el trabajo de un artista supone darle más peso en la labor creativa que el que en realidad tiene como mera herramienta adicional en el proceso de creación. Así lo reconocía el propio Rick Rubin: “Creo que existe la idea errónea de que la computadora ahora hace el trabajo, pero en realidad la computadora es otra herramienta, como una guitarra o un sampler. Otra herramienta en el arsenal del artista”.

Es por ello que Rubin no ve peligrar el papel de los artistas en el panorama cultural, por mucha evolución que se produzca en el campo de la inteligencia artificial. A juicio de Rubin, al fin y al cabo, lo que hacen los modelos de lenguaje es ejecutar tareas que ya conocen, pero no actúan de forma original y genuina como sí hacen los creadores.

Imposibilidad de la IA de tener una idea original

Rick Rubin considera por tanto la inteligencia artificial como un elemento útil para poner sobre la mesa una idea surgida de la mente de un músico o un escritor y que sea la IA quien ofrezca variantes acerca de cómo usar esa idea, pero siempre como mera colaboradora, nunca como creadora:

“La IA te da la capacidad de tomar tus ideas, alimentarlas a esta máquina y luego obtener diferentes iteraciones que normalmente harías, pero que te llevan mucho más tiempo. Es más bien un proceso de modelado”

Pese a ello, Rubin no descarta que el objetivo final de las empresas que están detrás del desarrollo de la inteligencia artificial sea precisamente lograr que sus procesos puedan arrancar con la creación de una idea propia, tal como hacemos los humanos: “Todavía no conozco sus propios pensamientos y no sé si es posible. Parece que las empresas que controlan esto quieren que se ajuste a la forma en que los humanos hacemos las cosas”, reconoció el productor musical.

Por el momento, la inteligencia artificial parece estar en desventaja en el apartado de la creación propia y original y su labor queda relegada a la de un elemento sobre el que los artistas se apoyan en momentos de desarrollo conceptual y de expansión de sus ideas. Habrá que ver por cuánto tiempo.