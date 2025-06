Robert Zubrin, experto en Marte, ataca a Elon Musk y asegura el motivo por el que no iremos al planeta rojo: "Es soberbio y arrogante"

No están siendo días fáciles para Elon Musk, de eso no hay ninguna duda. Las consecuencias de su enfrentamiento público con Donald Trump son todavía difíciles de calibrar, aunque la primera de ellas en forma de caída de la cotización de las acciones de Tesla no se hizo esperar.

Parece claro que el magnate quiere recular en su estrategia de confrontación directa con el presidente de los Estados Unidos, y como muestra de ello está el hecho de que haya eliminado varias de sus publicaciones en la red social X, entre las que había amenazas tanto a la figura de Trump como hacia los proyectos que podrían mantener en común.

Captura de pantalla de una de las publicaciones eliminadas por Elon Musk estos días X

¿Se aleja la meta de llegar a Marte?

Uno de esos proyectos es el relativo a la carrera espacial, campo en el que Elon Musk se ha involucrado de forma decidida desde hace años y en el que parecía contar con el apoyo de figuras de gran calado, como Robert Zubrin, ingeniero aeroespacial y escritor estadounidense con un gran interés en Marte y la carrera por llegar al planeta rojo.

Para Zubrin, la figura de Elon Musk ha supuesto un gran impulso a proyectos espaciales que parecían estancados, en especial en lo relativo a Marte, si bien la actitud más reciente del emprendedor canadiense genera dudas en Robert Zubrin de que sea capaz de plasmar en hechos aquello sobre lo que trabaja.

El fundador y presidente de la Mars Society, organización que defiende la exploración y colonización humana en Marte, concedió una entrevista a la agencia de noticias France – Presse en la que mostró su descontento por la deriva que ha tomado la figura de Elon Musk, quien según Zubrin se ha dejado llevar por la "arrogancia y la soberbia".

Las palabras del escritor, autor del libro ‘Alegato a Marte’, muestran sus dudas sobre el futuro de una aspiración destacada y que parecía contar con un notable impulsor, puesto que considera a Musk una figura clave en ese objetivo:

"En cierto modo, es absolutamente decisivo a la hora de abrir esta oportunidad de llevar humanos a Marte, tanto por el desarrollo de Starship como por la inspiración que ha generado"

Los últimos acontecimientos en materia política y también con respecto al último lanzamiento de SpaceX han dejado a Elon Musk en una situación comprometida, tal como reconocía el propio empresario, y es algo que personalidades como Zubrin también han detectado.

Robert Zubrin señaló hace 30 años en sus escritos un plan práctico con el que llegar a Marte y establecer una colonia con el fin de transformar la atmósfera y hacerla habitable para los humanos.

Sus ambiciosos objetivos parecían estar más cerca con las ideas visionarias de Elon Musk, pero los recientes acontecimientos pueden retrasar de nuevo una misión que vuelve a tomar tintes utópicos.