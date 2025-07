El truco egipcio para dormir fresco en las noches de calor sin aire acondicionado ni ventilador

Debido al cambio climático, los últimos veranos en España están siendo más calurosos que antaño y son más habituales las temidas "olas de calor", De hecho, la última ola de calor que golpeó a nuestro país entre finales de junio y principios de julioha dejado casi 400 muertes en las ciudades de Madrid y Barcelona.

Lo habitual para combatir estas olas de calor por las noches y así poder dormir es usar bien un aire acondicionado o bien un ventilador, pero si no puedes o no quieres gastar dinero en la factura eléctrica este verano, sique leyendo porque te vamos a descubrir un sencillo truco que ya utilizaban los egipcios para dormir frescos cuando todavía no había electricidad.

Esto es lo que deberías hacer si quieres estar fresco por la noche y ahorrar dinero

Aunque los ventiladores y los aires acondicionados son muy cómodos para enfriar nuestra casa en verano, hay muchas personas que no lo tiene o que prefieren evitarlo debido a razones de salud o de ahorro energético.

Si este es tu caso, la solución a este problema nos la trae una de las civilizaciones más antiguas y más avanzadas a su tiempo, la egipcia. Esto es así porque los egipcios se tuvieron que adaptar a convivir en condiciones de calor extremo, algo que les llevó a idear una serie de métodos naturales para combatir el calor en una época en la cual no se había inventado la electricidad.

El truco más sencillo usado por los egipcios para sobrellevar las calurosas noches de verano consistía en humedecer ligeramente una sábana o una toalla grande con agua fría, escurrirla muy bien para que no gotee y usarla como una manta ligera para dormir.

Esta técnica de enfriamiento se basa en el principio de enfriamiento por evaporación o refrigeración evaporativa, un proceso natural que utiliza la evaporación del agua para reducir la temperatura del aire y que se centra en la idea de que el agua, al evaporarse, necesita calor para cambiar de estado líquido a gaseoso y al tomar este calor del entorno, se genera un enfriamiento del aire circundante.

Las claves para utilizar este método casero de enfriamiento de manera efectiva son las siguientes:

Utiliza una toalla o una sábana ligera de algodón o lino , ya que estos tejidos permiten una buena absorción y facilitan la evaporación del agua

Evita telas gruesas o sintéticas , ya que estas son incómodas y menos eficaces

Usa un rociador o un vaporizador para distribuir el agua de manera uniforme por la sábana y la toalla y para evitar empaparla

Una vez que hayas humedecido la toalla o sábana duerme sobre ella o úsala para taparte

Para que la evaporación del agua haga su trabajo y se refresque el dormitorio es necesario que esta tenga una buena circulación de aire en el dormitorio, algo que puedes conseguir dejando la ventana entreabierta por la noche

Asimismo, también es recomendable complementar este método de enfriamiento con la colocación de pequeñas toallas húmedas en las partes del cuerpo que regulan mejor la temperatura y estas son el cuello, las muñecas, los tobillos y la frente.