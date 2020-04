Estas aplicaciones funden tus datos móviles sin que te des cuenta

Ver un video en Youtube puede consumir hasta 10Mb. Instagram puede emplear hasta 5Mb con tan sólo subir diez fotos. Facebook y Twitter gastan 1Mb por cada minuto de navegación, sin contar la visualización de videos, fotos y gif que haces durante la visita a ambas plataformas. Gestos tan habituales y sencillos como estos pueden fundir tus datos datos móviles en cuestión de horas.

Se puede parar los pies a estas apps y, por lo tanto, evitar que te quedes a cero durante la primera semana del mes

Sin embargo, muchos teléfonos permiten gestionar dicho consumo al permitir establecer un límite de uso de datos, de tal forma que al llegar a él sepamos que nos estamos acercando a nuestro plan de datos contratado. Aún así no resulta tarea fácil controlarlo... sobre todo, teniendo en cuenta la situación de confinamiento en la que nos encontramos. No obstante, se puede parar los pies a estas apps y, por lo tanto, evitar que te quedes a cero durante la primera semana del mes.

Facebook

La aplicación de Mark Zuckerberg es, a día de hoy, una de las que consume de todo el mercado. Pero, partiendo de la base de que para algunos es imposible eliminarla, lo que podemos hacer es desactivar la reproducción automática de los vídeos, algo que sin duda contribuye todavía más a gastar nuestra tarifa. Para ello, podemos limitarla para que salte solo cuando nos conectemos a una red Wifi. Basta con pinchar sobre Configuración de las aplicaciones y seleccionar esta opción.

Twitter

En Twitter ocurre lo mismo. Los vídeos comen muchos datos, por eso lo óptimo es desactivarlos cuando estemos utilizando la itinerancia. Para gestionar la reproducción automática de los vídeos en Twitter es necesario entrar en Configuración y en Datos para marcar la opción que mejor nos convenga: solo Wifi, datos móvil y Wifi o no reproducir automáticamente vídeos en cronologías.

Instagram

En Instagram la precarga de los vídeos y fotos también produce el mismo efecto. Para desactivarla debemos seguir los siguientes pasos: dentro de tu perfil, pincha en Configuración, desde donde accederás a Uso de datos móviles. Ahí pincha en Usar menos datos. Este ajuste no evitará que los vídeos se reproduzcan automáticamente, pero impedirá que Instagram los cargue por adelantado cuando estás conectado con tus datos móviles.

Youtube

Curiosamente, aunque YouTube es una plataforma que reproduce vídeos, la aplicación no lo hace automáticamente usando tu plan de datos. No obstante hay que tener mucho cuidado porque si no estamos conectados a una red Wi-Fi y entramos a YouTube podemos fundirnos todos nuestros gigas sin darnos cuenta. Por otra parte, la plataforma ofrece la posibilidad de activar un ajuste muy interesante para controlar el consumo de datos: reproducir vídeos HD cuando estemos conectados a través de una red Wifi.

Spotify

El catálogo de Spotify es muy tentador, pero si lo utilizas será mejor que lo hagas conectado al Wifi de casa. No obstante, la plataforma ofrece la posibilidad de escuchar música offline, pero para ello tendrás que tener suficiente espacio en tu teléfono y ser suscriptor premium. Para poder hacerlo, tendrás que activar la opción dentro de la propia lista. Esta se descargará en el dispositivo móvil para que en lugar de hacer streaming puedas escucharla cuando no tengas acceso a Internet.