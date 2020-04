Tres astronautas, desde el espacio: “Regresaremos a un planeta completamente diferente”

El 25 de septiembre de 2019, Jessica Meir, Drew Morgan y Oleg Skripochka, partieron hacia la Estación Espacial Internacional. Seis meses atrás, cuando la COVID-19 ni siquiera era un murmullo, no solo era otra década, también otro planeta. Y ellos lo saben. Pero ahora deben regresar (se supone que el 17 de abril) y ya se están preparando para el impacto.

Es muy extraño y un poco surrealista ver todo lo que ha ocurrido mientras estuvimos en la ISS Jessica Meir

“Es muy extraño y un poco surrealista ver todo lo que ha ocurrido mientras estuvimos en la ISS – señalaba Meir durante un programa transmitido por NASA TV– . Y parece que volveremos a un planeta completamente diferente”. Por su parte Morgan aseguraba en una entrevista que “desde aquí, la Tierra se ve tan impresionante como siempre, por lo que es difícil creer todos los cambios que han tenido lugar desde que nos fuimos . Aquí tenemos acceso a las noticias, hemos hablado con amigos y familiares para tratar de hacernos a la idea de lo que nos espera… y aún así, desde el espacio, es difícil entender qué ha sucedido y cuán diferente será la vida cuando regresemos".

Para los tres astronautas, el aislamiento en espacios reducidos no es un compañero de vida extraño. De hecho muchas de sus rutinas coinciden con las nuestras. Hacen ejercicio diariamente, no sólo para evitar la pérdida ósea y el desgaste muscular, efectos secundarios de permanecer en entornos de ingravidez durante mucho tiempo, sino también para mantener su salud mental. Y ellos también tienen una rutina de contacto con sus seres queridos.

“Creo que todas las rutinas – añade Meir –, contribuyen a mantener nuestro bienestar psicológico. A eso estamos acostumbrados nosotros. Pero al regresar será difícil no abrazar a familiares y amigos después de estar aquí durante tanto tiempo. Creo que me sentiré más aislada en la Tierra que aquí”. Sin duda, el aterrizaje será un duro golpe, no solo porque pasan de los 28.800 km/h a casi punto muerto, sino porque volverán a un planeta como el que ninguno de sus habitantes ha visto hasta la fecha.