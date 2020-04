No te pierdas los días de juego gratuito de ESO Plus para The Elder Scrolls Online

Durante unos días, hasta el próximo lunes 27 de abril, ‘ESO Plus’, el servicio de suscripción de ‘The Elder Scrolls Online’, permitirá acceder a sus beneficios totalmente gratis. Durante esta semana, los jugadores que no tengan contratado este servicio opcional podrán disfrutar de todas sus ventajas y jugar el principio de la nueva aventura anual ‘El Oscuro Corazón de Skyrim’.

Activando gratuitamente ‘ESO Plus’, podrás acceder de manera inmediata a un amplio abanico de ventajas como, por ejemplo, acceso total a todos los packs de juego DLCs, que incluyen nuevas zonas, misiones, mazmorras y un 10% extra de oro y experiencia. Un momento perfecto para subir de nivel vuestras profesiones e investigar equipo con el objetivo de desbloquear los distintos traits que ofrece el juego, ya que permite reducir el tiempo de investigación y aumenta la inspiración en profesiones.

Para activar la prueba gratuita de ‘ESO Plus’, hay que iniciar sesión en ‘The Elder Scrolls Online’, entrar en la Crown Store, y allí, seleccionando el panel pulsar en “Free Trial”. Recordar que la suscripción incluye el acceso al DLC Harrowstorm, con el que los podrás comenzar la aventura de un año de duración.