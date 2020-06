Sony confirma que se comercializarán juegos que solo se podrán ejecutar en PlayStation 5

Desde Sony, se asegura que los títulos desarrollados para su consola de próxima generación serán exclusivos para PlayStation 5. A pesar de anunciar una tibia característica de compatibilidad entre algunos títulos de PS4 y el nuevo sistema, la empresa liderada por Kenichiro Yoshida no quiere "limitar" el rendimiento de los juegos debido a la actual situación intergeneracional, es decir, con dos sistemas de juegos de la misma serie conviviendo en el mercado. Esto significa que los desarrolladores podrán crear juegos diseñados para ejecutarse únicamente pensando en las limitaciones de la futura PlayStation 5.

El CEO de SIE (Sony Interactive Entertainment), Jim Ryan, ha sido el ejecutivo responsable de proporcionar información sobre los planes de la compañía con PS5. De acuerdo con sus declaraciones, la pandemia de Covid-19 no debería interferir con el plan de ruta de la consola. El desarrollo de software y hardware continúa según lo previsto y el representante de la compañía recalca que definitivamente PlayStation 5 se lanzará a nivel mundial a finales de este año y que su precio (aunque no se ha confirmado) no se ha visto incrementado como resultado de los problemas generados por la pandemia.

Ryan también comenta que el punto de vista de Sony con respecto a sus juegos exclusivos es completamente diferente al adoptado por Microsoft, que compartirá los lanzamientos de Xbox Series X también en Xbox One. En la casa japonesa, por el contrario, han optado por "ofrecer una experiencia que solo se pueda disfrutar en PS5".

“Creemos que cuando te esfuerzas por crear una consola de próxima generación, debe incluir características y mejoras que la generación anterior no tiene. Estamos pensando que ya es hora de dar a la comunidad de PlayStation algo nuevo, algo diferente, que solo se pueda disfrutar en PS5”, comenta Ryan. Tanto la nueva consola de Sony como su contrincante generacional, Xbox Series X, se valdrán de las fiestas navideñas para inundar las estanterías de los comercios con sus nuevos y flamantes sistemas de juego. ¿Tienes pensado hacerte con alguna desde su lanzamiento? Y si es así, ¿realmente te has decido por un sistema sopesando todos sus pros y contras? No parece tarea fácil.