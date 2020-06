La última gran estafa para robar tu dinero: enviar un currículum infectado

Usar fuentes auténticas: Hay que asegurarse de que se están comprando artículos de una fuente auténtica. Una forma de no caer en la trampa es NO hacer clic en los enlaces promocionales de los correos electrónicos, realizando en su lugar una búsqueda en Google del vendedor deseado.

Desconfiar de las ofertas "especiales": Aquellos mensajes que ofrecen "Una cura exclusiva para el Coronavirus por 150 dólares" no suele ser una oportunidad de compra fiable. Todavía no hay una cura para el coronavirus, pero, aunque existiese, no se ofrecería a través de correo electrónico.