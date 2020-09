El nuevo vídeo de PS5 nos lleva hasta los límites del mundo

Sony ha distribuido un nuevo vídeo promocional donde se marca el sentido del nuevo lema de la marca PlayStation: “Jugar no tiene límites”. La producción de acción en vivo adopta una atmósfera cinematográfica tan solo unas horas antes del evento centrado en PS5, la consola de nueva generación de la compañía.

El spot publicitario titulado The Edge se basa en una “metáfora visual” que demuestra el poder de los videojuegos. Según la compañía, son capaces de llevar a los usuarios a “una realidad que traspasará los confines del mundo” . La producción muestra cómo un barco pesquero que navega en alta mar, atraviesa una barrera de tormenta para adentrarse en una realidad donde un sinfín de naves le acompañan hasta traspasar los confines del mundo. También vale la pena mencionar el genial acompañamiento musical, que incluye el tema clásico de The Who, Baba O’Riley.

Según el jefe de marketing global de SIE, Eric Lempel, el vídeo “simboliza nuestra ambición de cuestionar lo ordinario y seguir poniendo a prueba los límites del juego. Ahora que la nueva generación está a punto de llegar, queremos subir el listón para nuestros fans y nosotros mismos. El espíritu de nuestra marca está definido por esos momentos emocionantes en los que nuestros corazones se aceleran y nos adentramos en lo desconocido en busca de aventuras. Este es el tema central del anuncio.”

La producción se suma a la ya reconocida trayectoria de impactantes anuncios de la marca, un aperitivo para la llegada de PS5 que estará disponible a finales de este 2020 y que supondrá una nueva generación de consolas dentro de la familia PlayStation. Recordar que se harán públicos nuevos detalles sobre la consola el próximo miércoles 16 de septiembre a las 22:00 (hora española) a través de un nuevo evento virtual enfocado a los títulos de lanzamiento.