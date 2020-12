WhatsApp es una de esas aplicaciones que ha conseguido convertirse en una de nuestras imprescindibles a diario. Es raro que no se consulte, al menos, una vez. Aunque la inmensa mayoría de sus 2.000 millones de usuarios lo haga muchas veces más. De hecho, la app es consciente de ello y, cada cierto tiempo, los motiva con nuevas funciones y avances que siguen mejorando la experiencia de hablar a través de ella. Es difícil imaginarse un teléfono sin ella, la cosas como son. Pero, próximamente, algunos terminales dejarán de disfrutarla.

Dejará de funcionar en aquellos móviles con un sistema operativo Android inferior a la versión 4.0.3 e iOS inferior a la versión 9.0

No hay que perder de vista que, con el paso de los años, ciertos teléfonos se quedan obsoletos, lo que lleva a los desarrollados de apps a no actualizarlas para esos terminales en concreto. Salvo, eso sí, que instalen una nueva versión del sistema operativo más reciente que sí se compatible con ella.

En este sentido, en 2021, algunos móviles de Samsung o Apple no podrán ejecutar WhatsApp. Aunque no son las únicas marcas. De esta manera, la aplicación recomendará a partir del próximo año contar con un dispositivo con sistema operativo Android superior a la versión 4.0.3 e iOS superior a la versión 9.0. Así, algunos de los teléfonos que no podrán usar WhatsApp en 2021 son:

iPhone 4 y modelos anteriores

iPhone 4S

iPhone 5, iPhone 5S y iPhone 5C

iPhone 6 y iPhone 6 Plus

Samsung Galaxy S2

Motorola Droid Razr

LG Optimus Black

HTC Desire

Si quieres seguir utilizando tu terminal y no comprar uno nuevo, tan sólo tienes que actualizar el sistema operativo a una nueva versión que sea compatible con los requisitos marcado por WhatsApp.