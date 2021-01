Los mejores regalos de última hora para este 6 de enero

En la Navidad del COVID-19, cualquier cosa que nos permita olvidar al malogrado virus es más que bienvenida. Por eso, entre los gadgets que podemos pedir a los Reyes Magos se encuentran unos que harán las delicias de los más gamers y otros que transformarán las cocinas en escenarios propios de Star Wars. El próximo 6 de enero será la primera gran festividad que celebremos en este 2021, por lo que lo mejor es enfrentarnos a ella con el mejor equipamiento (tecnológico) posible. Quién sabe si los podremos precisar en un hipotético nuevo confinamiento.

Para sentirse seguro

Netatmo

Es cierto, cámaras de seguridad hay muchas. Sin embargo, una de las más inteligentes y versátiles del mercado es la nueva apuesta inteligente de Netatmo. ¿Qué la hace especial? Su sistema de Inteligencia Artificial, que distingue entre un desconocido, un amigo o un movimiento sin importancia. De tal modo que, cuando la lente detecta una cara no familiar, avisa al usuario en tiempo real a través de un mensaje (con fotos y vídeos) que llega directamente a su teléfono. Es de fácil instalación y se conecta de modo intuitivo con otros dispositivos, por ejemplo, con Alexa o Google Assistance.

Precio: 199 euros

Para disfrutar

PlayStation 5

He aquí el gran debate: ¿vendo mi PlayStation 4 y me compro la 5? Quienes tengan una PS4 sabrán que su leyenda es merecida: no por nada ha vendido casi 120 millones de unidades en el mundo. De hecho, la última consola de Sony tiene en común con su predecesora que, en muchos aspectos como la potencia, la parte gráfica y hasta el sistema de refrigeración, es bastante similar a un PC. Ahora bien, sólo por dentro, pues la PS5 rompe con los diseños pasados y parece la maquinita que llevarían como amuleto en Star Wars. Puede gustar o no, pero sin duda llama la atención.

Precio: 399,99 euros

Para quemar la Nochevieja

Pulsera Inspire HR

Fitbit es una marca tecnológica de referencia en cuanto wearables saludables. Su última pulsera Inspire HR trae consigo una báscula que le permitirá quemar todos los excesos de las fiestas, pues mide los pasos, las calorías, la distancia recorrida, las pulsaciones o el peso todo en uno. Sin duda, esta propuesta doble resulta una buena manera de conseguir un asesoramiento personalizado y la motivación necesaria para adoptar hábitos de vida saludables y mejorar la forma física. Destaca, sobre todo, por su interfaz: fácil de usar, cuidado y de calidad.

Precio: 124,99 euros

Para los ‘cocinillas’

Instant Pot Duo Star Wars

Cada poco tiempo, los fanáticos de la mayor saga galáctica están de celebración por algún nuevo lanzamiento. Y este es uno de esos casos… o mejor dicho cazos. La Instant Pot Duo Star Wars es una olla a presión inteligente que permite cocinar a presión (lógicamente), pero también realizar cocciones lentas, preparar yogur, programar recetas… y lo mejor es que su exterior se corresponde a varios personajes de Star Wars: Chewbacca, Stormtrooper, Darth Vader, R2-D2 y BB-8. Cada uno tiene un tamaño distinto (Chewbacca es el más grande, hasta ocho raciones permite cocinar) y se incluyen siete funciones diferentes de cocción.

Precio: 80 euros

Para los fanáticos de Amazon

Echo Dot 4

Hay quien dice que si algo funciona, mejor no tocarlo. Sin embargo, otros apuestan por el renovarse o morir. Eso es justamente lo que acaba de hacer Amazon con su altavoz inteligente más vendido: un cambio estético que, según el gigante tecnológico, también se nota en el oído. El nuevo Echo Dot es una compacta esfera con la base achatada y con un anillo de luz LED justo unos milímetros por encima de ésta. La forma que tiene Alexa de comunicarse con nosotros a través de él sigue siendo la misma, adoptando el tono rojo cuando hay problemas, el azul el modo escucha y el amarillo si hay un pedido en camino.

Precio: 59,99 euros