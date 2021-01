El espeluznante piso que está a la venta en Madrid: “Sólo han muerto dos familias dentro”

Seguro que alguna vez te ha pasado: buscas piso, así que entras en alguna que otra página web de referencia para ver qué te encuentras. Es cierto que hay demasiados, pero que pocos pueden cumplir con tus expectativas. De repente, localizas uno. No es gran cosa, pero el precio y la zona son sus grande bazas. Además, no es muy pequeño y parece luminoso, por lo que pasa el corte. A continuación, llamas a la agencia y conciertas una cita para visitarlo. Desde ese momento, todo son buenos deseos y grandes expectativas con él. Probablemente, para entonces, ya habrás hasta pensado en las cortinas que colocarás en el dormitorio o el mueble que pondrás en el salón. Te puede quedar perfecto, no hay duda. Hasta que vas a verlo.

Sin duda, ésta es una de las sensaciones más comunes en los últimos tiempos

¿Te suena, verdad? Sin duda, ésta es una de las sensaciones más comunes en los últimos tiempos. Está claro que, por internet, podemos localizar auténticas maravillas que después se transforman en absolutas decepciones. Un clásico. “Buen estado. 110 metros cuadrados, cuatro dormitorios, baño completo, salón con terraza y cocina amueblada con tendedero. Cerca de la parada de bus y metro” , recoge el siguiente anuncio. Por su descripción, estamos ante un piso con mayúsculas, de los buenos, de los que llaman la atención por sus condiciones. Y por 105.000 euros. Una ganga.

Sin embargo, tan sólo hay que bajar un poco más el scroll para darse cuenta de que no es para ti. Incluso dirías que para nadie. La prueba la ha desvelado el usuario de Twitter @TerryJordi, que lo encontró por Idealista la pasada semana y lo ha compartido en su perfil.

Sólo han muerto dos familias dentro. — Terry (@TerryJordi) January 4, 2021

Vistas las fotos y analizada la descripción, cuesta creer que pertenezcan al mismo anuncio. “Sólo han muerto dos familias dentro”, ha llegado a bromear el usuario, cuyo mensaje ya acumula 8.100 me gusta y 3.300 retuits. Las respuestas (y los memes) tampoco se han hecho de rogar.

Seguro que dejas la ouija en el suelo y te salen 10 compañeros de piso. — Agalon Bernie Stinson (@bernoman) January 4, 2021

Y por lo que veo una familia era de calamares . — Sergio (@Espartaco1903) January 4, 2021

Pues yo lo veo bien. Está para entrar a morir. — Cansino Royal (@cansinoroyal) January 4, 2021

Vi un fantasma en la cocina, mal rollo eeeh xdd pic.twitter.com/tgh83E4kuX — Jaz⁷ (@JazHopeD) January 4, 2021