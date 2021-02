Si utilizas algunas de estas apps, tu cuenta de WhatsApp se bloqueará

WhatsApp, en su apartado de ‘Preguntas frecuentes’, explica los motivos por los que la famosa aplicación de mensajería podría suspender tu cuenta de usuario: “Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra ‘suspendida temporalmente’, significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial”.

La aplicación de mensajería añade que si no se utiliza la versión oficial de WhatsApp después de que la cuenta fuese suspendida temporalmente, podría ser suspendida de forma permanente.

En concreto, alude las aplicaciones que provocarían la suspensión de la cuenta por ser “versiones alteradas de WhatsApp”: “WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro”.

Todas ellas son aplicaciones no autorizadas por Facebook, que permiten realizar funciones que en la versión oficial no están disponibles. No obstante, WhatsApp justifica la suspensión de la cuenta porque “las aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros” y “violan las condiciones del servicio”: “WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”.