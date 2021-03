Frikitech: ¿quién ha creado estos aparatos?

La tecnología es maravillosa, no hay duda. Sin embargo, hay ocasiones en las que nos hace recapacitar si realmente tanto desarrollo sirve para algo. Es una nimiedad, correcto. Pero resulta inevitable no hacerlo tras encontrar robots diseñados para traer papel higiénico en caso de emergencia o al descubrir preservativos tecnológicos con dudosas funciones sexuales. Por supuesto, la lista no acaba aquí: pantalones-teclado, cajas para esconder el móvil, mascarillas anticotillas, viseras con ventilador, brazos sostiene-cabezas, calzoncillos sin radiación… y un largo etcétera.

Es, entonces, cuando recordamos ese viejo calificativo que rodeaba a la informática hace tan sólo un par de décadas: friki

Es, entonces, cuando recordamos ese viejo calificativo que rodeaba a la informática hace tan sólo un par de décadas: friki. ¿Es malo? Ni mucho menos, pues ese término tan peyorativo hoy se ha convertido en la referencia de muchos de los adelantos que hacen nuestra vida un poquito más sencilla. En 2021, hablamos de él como un apasionado por un área particular, vinculado al uso de los nuevos avances y enloquecido por las redes sociales. La vieja connotación ha dejado paso a otra nueva, mucho más cool, cubierta con una pátina de modernidad . Los frikitech de hoy son los éxitos del futuro. O eso dicen.

El tanque esférico que China copia a la Unión Soviética

tanque

Los tanques esféricos siempre fueron una de las grandes aspiraciones de la antigua Unión Soviética. Se comenzó a hablar de ellos en torno a 1936 y, desde que se conocieron las intenciones de convertirlos en realidad, atrajeron las miradas tanto de combatientes como de civiles. Esa especie de bola aniquiladora que pretendían crear era bastante similar al prototipo de anfibio que desarrolló Estados Unidos unos años antes. Sin embargo, la idea que planteó el ingeniero ruso Mokrousov era mucho más atronadora: 500 toneladas, 10 metros de altura, dos cañones antiaéreos y ocho ametralladoras giratorias . Según sus bocetos, estaba dividido en tres partes, contaba con hueco para ocho personas y alcanzaba los 90 kilómetros por hora. Algo similar (aunque sin tantas pretensiones) al Kugelpanzer, la versión alemana que idearon los nazis como vehículo de exploración. Lo cierto es que el proyecto nunca llegó a fraguarse y quedó en papel mojado. Hasta ahora. Unos entusiastas chinos han logrado hacerlo realidad, copiando al milímetro el diseño (al menos, exterior) de Mokrousov. Así, si bien es cierto que presenta espacio para tres tripulantes y no cuenta con armamento real, también lo es que la imitación resulta bastante realista. De hecho, como puede verse en su vídeo de presentación, el tanque se desplaza y realiza maniobras con total facilidad. ¿El coste? 30.000 dólares.

El perro que ha pasado de patrullar Chernóbil a servir cervezas en Sevilla

Perro robot en Sevilla

Spot ya es uno más en Sevilla. Lo hemos visto tanto en las redes sociales que parece que siempre ha estado entre nosotros. Este perro robot de Boston Dynamics llegó a la capital andaluza hace unos meses, cuando desató todo un boom instagramer: sorprendió a los vecinos de Cuesta del Rosario sirviendo botellines de cerveza en el bar La Gitana Loca . Lo hizo con rapidez y precisión, pero sobre todo bajo los flashes de las cámaras que lo grababan con estupefacción. El cuadrúpedo no había sido camarero hasta ahora. Antes, se dedicó a buscar explosivos y a detectar radiación en Chernóbil. Sus funciones son múltiples, de ahí que haya llamado tanto la atención de los viandantes andaluces. Esta iniciativa es obra del mencionado gastrobar y de la empresa Macco Robotics, colaboradora de Boston Dynamics en España para el desarrollo de aplicaciones destinadas al sector de la hostelería. Spot cuesta en torno a 80.000 euros, una inversión que se escapa de las posibilidades de un negocio local. No obstante, no es la primera vez que este establecimiento introduce un robot entre sus mesas. A principios de año, por ejemplo, instaló un brazo mecánico que tiraba las cañas con bastante acierto. Y la cosa no queda aquí: su dueño, Alberto Martínez, quiere incorporar un humanoide en otro negocio de Mairena de Aljarafe.

Este iPhone lleva un trozo del jersey de Steve Jobs

iPhone tela Jobs

A lo largo del pasado 2020, se cumplió una década del lanzamiento del iPhone 4, una de las propuestas más icónicas de Apple. De hecho, no hay que perder de vista que se trata del último artilugio presentado por Steve Jobs, que falleció al año siguiente a causa de un cáncer de páncreas. Por ello, para celebrar su aniversario, la compañía rusa Caviar lanzó al mercado una edición especial del iPhone 12 Pro que incorpora un trocito de un jersey del fundador . Éste, según explica la empresa, se localizaría en el logotipo de la manzana y procedería de una prenda usada por el propio Jobs. Asimismo, el terminal está disponible en tres versiones distintas: la Gold edition (9.000 dólares), la White edition (7.000 dólares) y la Jobs 4 Black edition (6.000 dólares). La cosa no acaba aquí, pues la marca ofrece la posibilidad de adquirir alguna de las 30 zapatillas New Balance 991 que igualmente incorporan el fragmento del mencionado suéter. Su precio, como es de esperar, está disparado: 1.830 dólares.

El brazalete alienígena que protege el teléfono de los espías

Brazalete ultrasónico UNIVERSIDAD DE CHICAGO 17/02/2020

Científicos de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) han diseñado un brazalete ultrasónico que impide que los aparatos electrónicos espíen a sus titulares. Los smartphones o los smartwatches integran micrófonos que, por defecto, recogen todo lo que dice el usuario, llegando incluso a guardar grabaciones de conversaciones privadas. Para hacer frente a este problema, los investigadores han desarrollado una pulsera que emite ultrasonidos imperceptibles para el oído humano, pero que sí detecta cualquier dispositivo tecnológico, produciendo una señal que interfiere en la grabación de la voz. El hecho de que se pueda portar en el propio cuerpo ayuda a salvar el problema de la direccionalidad de los audios , pues aprovecha el movimiento natural del brazo y la mano de la persona para llegar incluso a los micros ocultos.

Las míticas chaquetas de Levi’s ahora son inteligentes

Chaqueta tecnológica

La ropa tecnológica parece haber encontrado, al fin, su hueco en el mundo de la moda. Si bien es verdad que ésta resulta aún muy residual, también lo es que las grandes marcas están aunando fuerzas para integrar la inteligencia artificial un poquito más en nuestras vidas. Ese es el caso de Levi’s y Google, que han apostado por una gama de chaquetas de lo más futurista. ¿El objetivo? Facilitar nuestra rutina. El planteamiento es muy sencillo: imagine controlar su móvil tan sólo realizando un leve movimiento de muñeca. Sencillo y eficaz. Sobre todo, cuando está conduciendo, cocinando o realizando la compra. Gracias a la plataforma Jacquard, esto ya es posible. Ésta permite añadir funciones de control tanto en prendas como en mochilas gracias a una pequeña lengüeta textil. De esta forma, a través de pequeños gestos es posible ejecutar algunas acciones habituales de nuestro smartphone. Esta revolución la podemos observar en la clásica chaqueta con forro de borrego que tan popular se hizo en los 80 y que, ahora, está viviendo una segunda juventud . Es compatible tanto con Android como con iOS y funciona del siguiente modo: en primer lugar, hay que emparejar el sensor incorporado a la ropa con el terminal; y, en segundo lugar, aprender a realizar las distintas posturas que nos permitirán sacarle el máximo partido.

La primera moto Kalashnikov: del fusil AK-47 a las ruedas supersónicas

kalashnikov