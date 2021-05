Nunca cojas esta llamada de BBVA: perderás tus ahorros en cuestión de minutos

Parecen oficiales, auténticos, reales, personalizados... los mensajes que mandan los hackers suelen reunir todas estas características para intentar engañar a sus víctimas a su antojo. Algunos lo hacen para que llamen a un número de teléfono; otros, para que pinchen en un enlace. Pero en cualquier caso con el objetivo de robarles. El último detectado por la Ertzaintza va un paso más allá y mezcla ambas opciones. Sí, para que la suplantación de identidad parezca aún más auténtica.

Los clientes reciben un mensaje de texto procedente supuestamente de BBVA en el que avisan a sus clientes del intento de acceso a sus cuenta

En primer lugar, los clientes reciben un mensaje de texto procedente supuestamente de BBVA en el que avisan a sus clientes de un intento de acceso a sus cuentas. A continuación, aparece un enlace en el que deberán pinchar para introducir sus datos y poner fin a tal situación . En segundo lugar, al los pocos minutos, reciben una llamada de unos supuestos agentes del banco a través de un número también suplantado, el 912249426, por la que deberán verificar los movimientos fraudulentos realizados con el fin de cancelarlos. Para hacerlo, deberán proporcionarles los códigos que acaban de recibir por SMS.

Una vez hecho, los criminales aseguran a la persona que ese importe monetario debería integrarse en sus cuentas bancarias en un plazo de tiempo reducido, pero esto nunca se producirá: en realidad, se les ha dado acceso directo a todos los ahorros.

Actualmente, el número de atestados abierto en Bizkaia se aproxima a la treintena. Mientras tanto, la Ertzaintza recomienda no clicar en los enlaces que nos lleguen por esta vía, comprobar las direcciones URL a las que accedemos, no descargar aplicaciones que no sean oficial o no facilitar datos personales a través de llamadas telefónicas no verificadas. Una entidad bancaria jamás actuaría así.