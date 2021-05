Esto es lo que tiene que hacer si te han hackeado la contraseña de la cuenta bancaria

No compartir las contraseñas: las contraseñas son algo personal y no deberían ser compartidas con terceras personas, mucho menos con extraños. De igual manera, los registros de las contraseñas deben estar en un lugar seguro y no a simple vista. Si algún servicio o empresa pide alguna vez una contraseña para seguir operando, es conveniente desconfiar y no hacer caso, ya que posiblemente sea un caso de phishing, o suplantación de identidad, un delito de ciberdelincuencia.