El nuevo producto estrella de Lidl cuesta menos de 20 euros y se va a agotar en las próximas horas

Poco a poco, parece que España se va introduciendo en la moda de los drones. Estos aparatos teledirigidos, hace un tiempo, eran considerados propios de determinados sectores; en cambio, hoy en día, su uso se ha democratizado y cada vez resulta más común verlos entre los más jóvenes. Es cierto que existen modelos y precios muy distintos, pero ya es posible conseguir uno por menos de 20 euros. Algo que resulta muy atractivo para los quieren probar su primera experiencia.

La nave de Lidl es una de las mejores opciones posibles: además de ser el más barato del mercado, cumple con todos los estándares de calidad

La nave que acaba de lanzar Lidl es una de las mejores opciones posibles: además de ser el más barato del mercado, cumple con todos los estándares de calidad necesarios para desarrollar la actividad . No obstante, cuenta con un pequeño handicap: su reducida batería, lo que limitará la duración de los vuelos (de entre cinco y siete minutos). Aunque esto no tiene por qué suponer un problema si no se va a utilizar con fines profesionales.

Como curiosidad, puede utilizarse tanto en interior como en exterior: cuenta con unas medidas de 15 x 15 x 3,8 centímetros y pesa 240 gramos. Además, el material del dispositivo es ABS y se encuentra disponible en blanco y en negro.

Tiene un alcance aproximado de 30 metros, iluminación LED de dos colores y se maneja por control remoto con cuatro canales de 2,4 GHz. Cuenta con un giro integrado de seis ejes para conseguir estabilizarse mejor en el vuelo y dispone de modos pensados para volver a la posición del dueño o para apagarse automáticamente. También es capaz de hacer movimientos en 360 grados en todas las direcciones.

El producto, que tan sólo puede comprarse a través de la web del supermercado, incluye el cuadricóptero, el mando para controlarlo, un cable USB para cargarlo, un par de herramientas y recambios para las hélices.