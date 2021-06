God of War se marcha a 2022 y Horizon: Forbidden West no garantiza su debut en navidades

Cuando recientemente Sony celebró un evento para mostrar ‘Horizon: Forbidden West’ mediante 15 generosos minutos de juego, muchos de sus seguidores se sintieron decepcionados al no encontrarse con la previsible fecha de lanzamiento a la finalización del vídeo, ya que previamente se había confirmado para debutar en 2021. Ahora, Hermen Hulst, director de PlayStation Studios, explica en el blog de la compañía que el equipo es consciente de los planes de comercialización de la secuela para la campaña de navidad de 2021, pero la fecha aún no parece estar del todo clara. “Tenemos programado lanzarlo en las fiestas de fin de año. Pero aún no es algo seguro, estamos trabajando duro para confirmarlo lo antes posible”.

Otras novedades para el futuro PlayStation

El ejecutivo traía otras bombas cargadas, por ejemplo, que ‘Gran Turismo 7’ y la secuela directa de ‘God of War’ no llegarán hasta 2022, pero en contrapartida, también se podrán jugar en PS4, ya que la consola de anterior generación de Sony acogerá ambas superproducciones. Hulst comentó algún que otro detalle sobre otros trabajos en producción dentro de PlayStation Studios, incluido un nuevo juego de mundo abierto desarrollado por Bend Studios. Los desarrolladores de ‘Days Gone’ trabajan en una experiencia que contará con varios sistemas, pero no será necesariamente una secuela del juego de zombies.

En cuanto al Equipo Asobi, responsable de ‘Astro Bot’ y ‘Astro’s Playroom’, el concepto se está ampliando para crear una franquicia mundial destinada “para todas las edades”, es decir, aprovechando que ha levantado simpatías tanto en occidente como en tierras japonesas, se apoyará en un concepto lúdico más familiar. Para finalizar, Herman reveló que Sony continuará invirtiendo en el segmento de PC, que recientemente estrenaba ‘Days Gone’ y ‘Horizon: Zero Dawn’, aunque “quiero enfatizar que PlayStation seguirá siendo el mejor lugar para jugar juegos de PlayStation Studios en el lanzamiento. Sin embargo, valoramos a los jugadores de PC y continuaremos buscando el momento adecuado para lanzar cada juego”, apuntaba el jefe de división. En otras palabras, no está garantizado que todos los títulos de Sony lleguen a PC y ciertamente no lo harán en el lanzamiento, pero da la impresión que la compañía continúa apegada a la estrategia.