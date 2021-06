Rainbow Six Extraction: Ubisoft pone fecha a la nueva entrega de la franquicia

Durante el Ubisoft Forward la compañía gala ha desvelado nuevos detalles de ‘Rainbow Six Extraction’. La próxima entrega de la franquicia confirma finalmente lanzamiento el 16 de septiembre de 2021 para Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Amazon Luna, Stadia, y Windows PC en exclusiva en Epic Game Store y Ubisoft Store.

Conocido anteriormente como ‘Rainbow Six Quarantine’, su desarrollo corre a cargo de un equipo con gran experiencia de Ubisoft Montreal y se ambienta en un futuro cercano del universo Rainbow Six, en el que habrá que hacer frente a una cepa mutada muy letal de un parásito alienígena que infecta a los seres humanos y su entorno en misiones tensas, caóticas y totalmente impredecibles. Para acabar con esta amenaza, se creó el Rainbow Exogenous Analysis & Containment Team (REACT), una organización especializada liderada por Eliza “Ash” Cohen, la doctora Elena “Mira” Álvarez y Jordan “Thermite” Trace.

En ‘Extraction’, habrá que formar equipo para enfrentarse a criaturas alienígenas conocidas como Arqueas. Tras completar cada uno de los objetivos, los jugadores deberán hacer frente a una difícil decisión: solicitar una extracción a tiempo y asegurar sus recompensas, o seguir avanzando para luchar contra enemigos más duros y ganar un botín mayor.

Para la ocasión, podremos elegir entre 18 agentes, cada uno de ellos pertrechado con equipamiento, armas y dispositivos de REACT, así como con habilidades que habrá que aprender a dominar. El estilo diferente de cada agente ofrecerá opciones de personalización ilimitadas para el equipo, de modo que será vital llevar el equipamiento adecuado al adentrarse en las zonas de contención. Estas zonas, situadas en cuatro regiones a lo largo y ancho de Estados Unidos, están completamente dominadas por el parásito, que ha creado un ecosistema inestable en constante evolución dentro de sus límites en una selección de 12 mapas, infestaciones y desafíos cada vez más difíciles, además de peligros constantes.

Por último, se confirma que los usuarios que tengan ‘Rainbow Six Siege’ y ‘Rainbow Six Extraction’ (y jueguen a ambos títulos) desbloquearán de forma instantánea a los 18 agentes en ‘Rainbow Six Siege’, y conseguirán el bundle Frente Unido en ambos juegos. Mientras tanto, puedes echar un vistazo al tráiler cinemático.