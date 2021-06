Con motivo del E3 2021, Ubisoft ha presentado cantidad de nuevos juegos y expansiones destinadas a llegar a nuestras consolas y ordenadores durante los próximos meses. Entre los nuevos juegos destaca ‘Mario + Rabbids Sparks of Hope’; un nuevo ‘Just Dance 2022’; o ‘Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction’, además de una nueva entrega enmarcada en el universo ‘Avatar’. El proyecto de mundo abierto ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de Lightstorm Entertainment y Disney, aunque su desarrollo ha recaído en Massive Entertainment, el estudio de Ubisoft responsable de ‘Tom Clancy’s The Division’.

En este punto, la editora francesa ha confirmado que el videojuego trasladará una historia independiente, dispuesta a ofrecer un “mundo vivo y receptivo, habitado por criaturas únicas y nuevos personajes”. El primer contacto con el título, desarrollado en exclusiva para la nueva generación de consolas y PC, deja entrever el potencial del nuevo motor gráfico del desarrollador, Snowdrop, aportando interesantes muestras del mundo de Pandora con toda su belleza y peligros. La historia nos invitará a tomar el control de un na’vi que se embarca en una aventura por toda la Frontera Occidental, una parte nunca antes vista de Pandora para protegerla de las fuerzas de la RDA.

En paralelo a la producción de videojuegos, ‘Avatar 2’, el nuevo proyecto cinematográfico relacionado con la franquicia a modo de continuación directa, se ha visto obligado a desplazar su estreno un año entero debido a los problemas generados por la pandemia y llegará a las salas de cine en diciembre de 2022. En cualquier caso, el universo creado por James Cameron todavía mantiene récords de taquilla desde su estreno en cines en 2009 hasta el día de hoy, y eso que durante estos años ha tenido que competir con éxitos como el universo ‘Marvel’s Avengers’. Anteriormente, también fue Ubisoft quien trasladó este universo cinematográfico a un videojuego titulado simplemente: ‘Avatar de James Cameron: The Game’. En esta segunda ocasión, ‘Avatar: Frontiers of Pandora’ se lanzará antes de 2022 para PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, Stadia y Amazon Luna.