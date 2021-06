Call of Duty: Warzone se actualiza en PlayStation 5 con soporte a 120fps

Y con esto termina una larga espera para los jugadores de la versión de PlayStation 5 del famoso ‘Call of Duty: Warzone’, que oficialmente ha recibido la actualización que proporciona soporte para imágenes a 120fps. Esta característica se puede encontrar desde hace más de seis meses en las consolas de la actual generación de Xbox, sin embargo, ahora también los propietarios del sistema de Sony podrán aprovechar esta interesante opción, por supuesto, si disponen de una pantalla compatible.

Para aprovechar al máximo el rendimiento que ofrece el juego de disparos en primera persona se requiere una pantalla compatible con HDMI 2.1. Si ya estás jugando a otros títulos compatibles con 120fps, como ‘Fortnite’, no será necesario realizar modificaciones importantes en el sistema; sin embargo, si tienes una pantalla compatible pero todavía no has probado este formato y no sabes configurar la consola, sigue los próximos pasos:

Accede al menú de configuración de PS5. Luego, selecciona la opción “Pantalla y vídeo”. Dentro del menú, selecciona la opción “Salida de vídeo”. Selecciona la opción “Habilitar salida de 120 Hz” y marca la opción “Automático”. Confirma la acción, vuelve a la pantalla anterior y selecciona el menú “Datos guardados y configuración del juego/aplicación”. Dentro de “Ajustes preestablecidos del juego”, elije la siguiente opción: “Modo de rendimiento”. Tras seguir todas las indicaciones, regresa al juego, ábrelo y comprueba que todo funcione correctamente.

Algunos televisores admiten modos de 120fps limitados por la tecnología HDMI 2.0; sin embargo, en estas situaciones, incluso se percibe la fluidez que proporciona una altísima frecuencia de imagen, a pesar de que la resolución se limita al máximo que pueda ofrecer el equipo en estas condiciones. Esta es la razón principal para recomendar HDMI 2.1, puesto que se superan las citadas limitaciones y el juego se puede disfrutar al 100%, sin pérdida de recursos visuales y aplicando las tecnologías que permiten las consolas más modernas y los PC Gaming. ‘Call of Duty: Warzone’ está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One y PC. La temporada 4 se lanzó el 17 de junio y presenta mucho, pero mucho, contenido nuevo.