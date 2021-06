¿Es peligroso dejar el móvil cargando toda la noche?

Llega la noche y lo primero que haces, nada más acostarte, es asegurarte de que el teléfono móvil está cargando correctamente. De lo contrario, existe una alta probabilidad de que al día siguiente la batería se agote en muy poco tiempo. Y quien sabe si lo hará durante una reunión de trabajo, justo antes de recibir una llamada importante o, sencillamente, en mitad de una conversación super interesante en un chat de WhatsApp. Por todo ello, para evitar algún que otro susto, este gesto se ha convertido en algo ya rutinario.

Dicho esto, seguramente te has preguntad alguna vez: ¿es malo cargar el móvil toda la noche? De los muchos elementos que componen un dispositivo, la batería es sin lugar a dudas uno de los que más dudas y mitos generan. Y entre todos ellos, esta pregunta es de las más habituales. La respuesta es bien sencilla: no, no es malo cargarlo durante la noche. O dicho en otras palabras, no es malo tenerlo enchufado durante largos periodos de tiempo, independientemente del momento del día. Las baterías actuales son inteligentes y cuando acaban de finalizar su carga, no siguen sobrecargándose. Ahora bien, sí que es recomendable, si es posible, recargarla única y exclusivamente cuando sea necesario.

Entonces, ¿de dónde viene esta creencia? Antiguamente, estos elementos estaban hechos de níquel y padecían del denominado efecto memoria: si se recargaban repetidamente sin agotar toda su energía, perdían capacidades y funcionalidad, lo que dañaba su vida útil . Un problema que fue solucionado con las baterías de polímeros de litio e iones de litio.

Cómo cuidar la batería de tu móvil