Casi nadie consigue resolver el acertijo de los tres dioses: ¿quién miente?

Lo llaman el reto más difícil de la historia. No porque nadie lo haya resuelto, sino porque en su creación participaron algunos de los mejores matemáticos y expertos en lógica del mundo. Raymond Smuyllan fue el gran impulsor del acertijo de los tres dioses, pero posteriormente George Boolos y John McCarthy añadieron algún que otro detalle extra hasta dar forma al rompecabezas que muchos califican como el más difícil de todos los tiempos.

El planteamiento es el siguiente: los dioses A, B y C responden a los nombres de Verdadero, Falso y Aleatorio porque uno siempre dice la verdad, otro sólo cuenta mentiras y el último las alterna indistintamente . La cuestión es que no sabemos quién de los tres responde a cada una de estas descripciones. Ese es el objetivo del juego.

Para averiguarlo, se permite realizarles tan sólo tres preguntas cuyas respuesta pueda ser un sí o un no. Nada más. Además, las cuestiones pueden ir dirigidas tanto al mismo dios como ser repartidas como el jugador quiera. El problema llega cuando sus contestaciones no pueden estar en español: es obligatorio que las digan en un idioma desconocido en el que Ja significa sí y Da significa no, pero sin que la otra persona sepa qué palabra afirma y cuál niega.

A partir de aquí todo se basa en la estrategia que siga cada uno. No obstante, Smuyllan, Boolos y McCarthy marcaron las pautas para intentar resolver este problema a golpe de lógica. Así, ellos consideran que lo primero es descubrir quién es Verdadero y quién es Falso, y para ello utilizan la doble negación. Así, sus tres preguntas serían: