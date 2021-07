Assassin’s Creed Valhalla recibe soporte completo para el controlador DualSense en PC

Entre las características menos conocidas de la última actualización de ‘Assassin’s Creed Valhalla’ en PC, se encuentra el soporte para funciones de retroalimentación háptica y gatillos adaptativos para el nuevo controlador DualSense de PlayStation 5. No es nada nuevo. Actualmente es posible usar el alabado controlador en juegos de ordenador, incluido Steam, pero pocos títulos son capaces de aprovechar al máximo las funciones específicas que lo hacen destacar muy por encima de otros mandos de control.

Además de ‘Assassin’s Creed Valhalla’, ‘Metro Exodus Enhanced Edition’ es otro de los juegos de PC que no solo reconoce el controlador, sino que emplea gatillos adaptativos y ofrece retroalimentación háptica, funciones representativas del periférico de control que acompaña a la nueva consola de Sony. Hasta ahora, el soporte se viene sustentando en soluciones bastante simples y poco originales en comparación con lo que podemos encontrar en juegos exclusivos de PlayStation 5 como ‘Astro’s Playroom’ y ‘Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte’, pero la tendencia aumenta con muchos más títulos de PC dispuestos a implementar estas herramientas, hasta ahora exclusivas de la consola de nueva generación.

No obstante, la incorporación de soporte completo al último episodio de la franquicia no tiene por qué derivarse en una oleada de desarrolladores y equipos de investigación de otras editoras empleando medios y recursos para crear funciones similares en sus producciones, pero representa un elemento muy interesante para aquellos que optan por jugar solo en PC y quieran aprovechar las bondades del DualSense, un periférico con elementos que justifican su uso más allá del diseño y la ergonomía. Tampoco se puede obviar que, por el momento, las funciones exclusivas de PS5 solo funcionan en PC con un mando conectado a través de cable USB-C. ‘Assassin’s Creed Valhalla’ está disponible para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One y Xbox Series X|S.